İngiltere'nin Yorkshire kıyısında inşa edilen Westermost Rough rüzgar enerjisi santrali, deniz ekosisteminde beklenmeyen bir büyüme trendine yol açtı.

2015 yılında tamamlanan santral sahasında yapılan bilimsel araştırmalar, bölgeye yerleşen Avrupa ıstakozlarının normalden çok daha büyük boyutlara ve ağırlıklara ulaştığını kanıtladı.

RÜZGAR SANTRALİNİN DENİZ EKOSİSTEMİNE ETKİSİ NASIL ÖLÇÜLDÜ?

2013-2019 yılları arasında yürütülen geniş kapsamlı bilimsel çalışmada, rüzgar santrali sahası inşaat öncesinden tam işletme aşamasına kadar kesintisiz izlendi. Elde edilen veriler, yakınlarda bulunan ve aktif ticari balıkçılık yapılan kontrol alanlarıyla doğrudan karşılaştırıldı.

Türbin direklerinin etrafına erozyonu önlemek amacıyla serilen çelik ve kalın taş tabakaların, deniz ortamında yapay resif işlevi gördüğü belirlendi. Bu yapay yapılar, dip canlıları için akıntıdan korunaklı, karmaşık ve istikrarlı yeni beslenme alanları oluşturdu.

ISTAKOZLARIN DEV BOYUTLARA ULAŞMASININ GERÇEK NEDENİ NEDİR?

Toplanan veriler, türbin dizisi içindeki kahverengi yengeç sayısının azaldığını, buna karşın Avrupa ıstakozu popülasyonunun arttığını gösterdi. Yapılan ölçümlerde, bölgedeki ıstakozların hem morfolojik uzunluk hem de kütlesel ağırlık olarak kayda değer oranda büyüdüğü tespit edildi.

Bu ekstrem büyümenin arkasında, inşaat ve ilk işletme aşamasında santral sahasının ticari balıkçılığa geçici olarak kapatılması yatıyor. Av baskısından kurtulan ve yapay kaya sığınaklarında korunan ıstakozlar, daha fazla kabuk değiştirme döngüsü gerçekleştirerek devasa boyutlara ulaştı.