Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, küresel piyasalardaki son gelişmeleri ve altın fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kuru’ya göre, hem zayıf gelen istihdam verileri hem de ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelere dair söylemleri piyasalarda karmaşık bir seyre neden olurken, bu tablo altına olan talebi artırıyor.

ZAYIF ABD VERİLERİ VE DOKAR ALTINA GÜÇ VERİYOR

Soner Kuru, istihdam verilerinin beklentilerin altında açıklanması, ayrıca son iki aya ait verilerin aşağı yönlü revize edilmesinin Fed’in faiz indirimine gitme ihtimalini artırdığını söyledi. Bu durumun da direkt dolara karşı fiyatlanan varlıklar üzerinde etkili olduğunu dile getiren Kuru, "Kötü veri, zayıf dolar; dolara karşı fiyatlanan varlıklarda ise yükseliş anlamına geliyor. Altın tarafında da bu süreci yakından takip ediyoruz." değerlendirmelerde bulundu.

POWELL'IN GÜCÜ ZORLANIYOR

Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine dair dirençli tutumunun, son gelen verilerle beraber yumuşamaya başladığını söyleyen Kuru, şu ifadelere yer verdi:

“Piyasalar, bu yıl için bir, gelecek yıl için üç adet 25 baz puanlık faiz indirimiyle toplamda bir puanlık bir gevşeme fiyatlıyordu. Ancak son istihdam verisiyle birlikte bu yıl iki faiz indirimi ihtimali yeniden güç kazandı. Bu da dolara karşı fiyatlanan varlıkları destekliyor.”

ALTINDA ROTA YUKARI

Altın fiyatlarının üst üste dört gün yükseliş yaşadığına vurgu yapan Kuru, kısa vadede makro verilerin etkili olduğunu, fakat orta-uzun vadede merkez bankalarının alımlarının belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi. Özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerin altın rezervlerinin hâlen düşük seviyelerde olduğuna dikkat çeken Kuru, bu durumun alımları ve dolayısıyla fiyatları yukarı yönlü desteklediğini söyledi.

Kuru jeopolitik risklere dikkat çekerek, “Altınla ilgili küresel tarafta yukarı yönlü beklentilerimizi koruyoruz. Hem jeopolitik riskler hem de merkez bankalarının rezerv artırma stratejileri, bu duruşumuzu destekliyor.” değerlendirmesinde bulundu.