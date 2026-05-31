Araştırma, Finlandiya'daki University of Helsinki ve İngiltere'deki University of Exeter bilim insanları tarafından yürütüldü. Çalışmada kuşların farklı renklerde boyanmış rüzgar türbinlerine nasıl tepki verdiği incelendi. Beyaz kanatlar, siyah kanatlar, kırmızı-beyaz çizgili kanatlar ve zehirli mercan yılanlarını andıran kırmızı-sarı-siyah desenler test edildi.

EN ÇOK KAÇINDIKLARI DESEN YILAN RENKLERİ OLDU

Araştırmacılar, özel ekranlar ve kuşlara uygun dokunmatik sistemler kullanarak kontrollü deneyler gerçekleştirdi. Sonuçlar, kuşların beyaz türbin kanatlarına diğer tasarımlara kıyasla çok daha fazla yaklaştığını gösterdi. En fazla kaçındıkları tasarım ise kırmızı, sarı ve siyah renklerden oluşan uyarı deseni oldu.

Bilim insanlarına göre bu durumun nedeni evrimsel süreçte gelişen doğal savunma mekanizmaları. Birçok hayvan, zehirli canlılarla ilişkilendirilen renk kombinasyonlarından içgüdüsel olarak uzak duruyor. Araştırmacılar da aynı prensibi rüzgar türbinlerine uygulayarak kuşları kanatlardan uzak tutmayı hedefledi.

BEYAZ KANATLAR EN KÖTÜ SEÇENEK ÇIKTI

Çalışmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de bugün dünya genelinde yaygın olarak kullanılan beyaz türbin kanatlarının kuşlar açısından en riskli seçeneklerden biri olduğunun ortaya çıkması oldu. Araştırmacılar, daha görünür ve dikkat çekici renklerin kuş ölümlerini azaltabileceğini belirtiyor.

Daha önce Norveç'te yapılan bir araştırmada da türbin kanatlarından yalnızca birinin siyaha boyanmasının kuş çarpışmalarını yaklaşık yüzde 70 oranında azaltabildiği görülmüştü.

RÜZGAR ENERJİSİ İÇİN YENİ STANDART OLABİLİR

Araştırmacılar, söz konusu yöntemin tüm kuş ölümlerini ortadan kaldırmayacağını kabul ediyor. Ancak düşük maliyetli ve uygulanması kolay bir çözüm olarak dikkat çektiğini vurguluyorlar. Farklı ülkelerde ve farklı kuş türleri üzerinde yapılacak saha testlerinin başarılı olması halinde, gelecekte rüzgar türbinlerinin tasarım standartlarının değişebileceği belirtiliyor.

Bilim insanları ayrıca benzer uyarı desenlerinin enerji nakil hatları, gökdelen camları ve kuşların çarpma riski taşıdığı diğer yapılarda da kullanılabileceğini düşünüyor.