Ancak araştırmada doğrudan kullanım ömrünü tamamlamış mevcut türbin kanatları jelibona çevrilmedi. Bilim insanları, gelecekte rüzgar türbini kanatlarında kullanılabilecek ve ömrünün sonunda farklı ürünlere dönüştürülebilecek yeni bir kompozit reçine geliştirdi.

REÇİNEDEN YENİLEBİLİR MADDE ELDE ETTİLER

Geliştirilen malzemede bitki kökenli polilaktik asit (PLA), sentetik bir bileşenle bir araya getiriliyor ve cam elyafla güçlendirilerek dayanıklı bir kompozit oluşturuluyor. Araştırmacılar, kullanım sonrasında reçineyi parçalayarak içerisindeki bileşenlerin yeniden kazanılabileceğini gösterdi.

İşlemler sonucunda elde edilen maddelerden biri potasyum laktat oldu. Gıda sektöründe de kullanılan bu bileşen saflaştırıldıktan sonra araştırmacılar tarafından jelibon yapımında kullanıldı. Böylece dayanıklı bir kompozit malzemenin bileşenlerinin gıda sınıfında bir ürüne kadar dönüştürülebileceği gösterildi.

SADECE JELİBON İÇİN KULLANILMAYACAK

Yeni sistemin amacı türbin kanatlarından şekerleme üretmekle sınırlı değil. Geri kazanılan malzemelerin otomobil parçaları, pencerelerde kullanılan akrilik malzemeler ve yüksek emiciliğe sahip ürünler gibi farklı alanlarda değerlendirilmesi mümkün. Aynı reçinenin yeniden kompozit üretiminde kullanılabilmesi de hedefleniyor.

Rüzgar türbini kanatları uzun yıllar boyunca zorlu hava koşullarına dayanacak şekilde üretildiği için geri dönüşümleri oldukça güç. Araştırmacıların bir sonraki hedefi ise geliştirilen malzemeyle orta büyüklükte türbin kanatları üretip gerçek koşullarda test etmek.