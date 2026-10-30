Yıllarca elektrik üretiminde kullanılan kanatların bertaraf edilmesi, sıradan atıklardan çok daha zor. Devasa boyutları ve dayanıklı yapıları nedeniyle geri dönüşümü güç olan parçalar, özel işlemlerden geçirilerek atık depolama alanlarına taşındı.

DEV KANATLARI PARÇALAYIP TOPRAĞIN ALTINA GÖMDÜLER

Wyoming'in Casper kentindeki bölgesel atık depolama tesisine getirilen türbin kanatları, uzunlukları nedeniyle önce özel testerelerle parçalara ayrıldı. Kamyonlarla taşınan dev parçalar, depolama alanında üst üste dizilerek üzerleri toprakla kapatıldı.

Toplam 1124 kanadın gömüldüğü uygulamada, parçaların büyük bölümü bölgedeki rüzgar enerjisi tesislerinden getirildi. Glenrock, Saratoga ve Hanna çevresindeki santrallerden sökülen kanatların bertaraf edilmesi, atık depolama tesisine de önemli miktarda gelir sağladı.

GERİ DÖNÜŞÜMÜ HEM ZOR HEM MALİYETLİ

Rüzgar türbinlerinin çelik ve bakır gibi parçaları geri dönüştürülebilirken kanatlarında kullanılan cam elyafı ve reçine karışımı ciddi bir sorun oluşturuyor. Sert rüzgarlara ve yıllarca süren kullanıma dayanacak şekilde üretilen bu malzemelerin birbirinden ayrılması hem teknik açıdan zor hem de maliyetli.

Bu nedenle kullanım ömrünü tamamlayan türbin kanatları, yenilenebilir enerji sektörünün en dikkat çekici atık sorunlarından biri haline geldi. Ancak dev parçaların toprağa gömülmesi tek seçenek değil.

ABD'nin Missouri eyaletindeki bir tesiste 7 binden fazla eski türbin kanadı parçalanarak çimento üretiminde değerlendirildi. Araştırmacılar ise cam elyafını geri kazanabilecek ve yeni ürünlerin üretiminde kullanılabilecek yöntemler üzerinde çalışıyor.

Wyoming'deki uygulama, temiz enerji üretiminde kullanılan dev ekipmanların kullanım ömrü sona erdiğinde nasıl değerlendirileceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.