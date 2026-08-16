Araştırma, Polonya'nın batısındaki Gołańcz yakınlarında bulunan tarım arazilerinde gerçekleştirildi. Bilim insanları 10 rüzgar türbininin çevresini, yakındaki çayırlık alanları ve ekili tarlaları karşılaştırdı. Sonuçlar, türbinlerin hemen dibindeki küçük boşlukların yoğun tarım yapılan arazilerin ortasında arılar için adeta ayrı bir yaşam alanı oluşturduğunu gösterdi.

TÜRBİNLERİN DİBİNDE TARIM YAPILMIYOR

Yaklaşık 120 metre yüksekliğindeki türbinlerin her birinin çevresinde bakım çalışmalarının yapılabilmesi için yaklaşık 20'ye 30 metrelik çakıllı bir alan bırakılıyor. Traktörlerin sürmediği ve tarım ilacı kullanımının sınırlı olduğu bu bölümlerde zamanla yabani bitkiler yetişmeye başladı.

Bu küçük alanların yapısı özellikle toprağa yuva yapan yaban arıları için uygun koşullar oluşturdu. Bitki örtüsünün çok sık olmaması arıların toprağa ulaşmasını kolaylaştırırken çevrede kendiliğinden yetişen çiçekler de besin sağladı.

Araştırmacılar arıların sayısını ve çeşitliliğini karşılaştırdığında en yüksek değerlerin rüzgar türbinlerinin çevresinde olduğunu gördü. Bal arıları hesaptan çıkarılıp yalnızca yabani türlere bakıldığında da türbinlerin bulunduğu alanlar çeşitlilik açısından öne çıktı.

TARLALARDA ÇOK DAHA AZ ARI BULUNDU

Türbinlerin çevresindeki küçük alanların hemen yanında yoğun şekilde işlenen büyük tarım arazileri bulunuyor. Ancak bu tarlalarda hem yabani bitki hem de arı çeşitliliğinin çok daha düşük olduğu görüldü. Türbinlerin dibindeki kullanılmayan toprak parçaları ise tarım alanlarının ortasında arıların sığınabileceği küçük bölgeler haline geldi.

Aynı sonuç bütün böceklerde görülmedi. Kelebekler çayırlık alanları daha fazla tercih ederken, sineklerin türbin çevresindeki sayısı çayırlardakine yakın çıktı. Bu nedenle araştırmanın en dikkat çekici sonucu özellikle yaban arılarında görüldü.

Araştırmacılara göre türbinlerin çevresine bölgeye uygun çiçekli bitkiler ekilmesi ve bu alanların tamamen temizlenmemesi, arılar için daha fazla yaşam alanı oluşturabilir. Ancak çalışma rüzgar türbinlerinin kuşlar ve yarasalar üzerindeki bilinen olumsuz etkilerini ortadan kaldırdığı anlamına gelmiyor; araştırma yalnızca türbinlerin dibindeki kullanılmayan alanların arılar açısından beklenmedik bir işlev kazandığını ortaya koyuyor.