Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesislerinin İmar ve Ruhsat İşlemleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme; ön lisans veya üretim lisansına sahip rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin (RES ve GES) imar planı onayları, parselasyon planları, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı süreçlerini kapsıyor.

İMAR SÜREÇLERİ NASIL İŞLEYECEK?

Yeni yönetmelik kapsamında, tesislerin nazım ve uygulama imar planı süreçleri eş zamanlı olarak yürütülebilecek ve onaylanabilecek. Bakanlık tarafından onaylanan imar planları, 15 gün süreyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının resmi internet sitesinde ilan edilecek. İlan süresi içinde herhangi bir itiraz olmaması durumunda imar planları kesinleşecek.

KURUMLARIN GÖRÜŞ BİLDİRME SÜRESİ SINIRLANDIRILDI

Plan süreçlerine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların görüş bildirme süresi 30 gün olarak belirlendi. Belirtilen bu 30 günlük süre içerisinde görüş iletmeyen kurum ve kuruluşların olumsuz bir görüşünün bulunmadığı kabul edilecek.