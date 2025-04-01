Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak umduğunu bulamadığı isimlerden Ryan Kent, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Sarı-Lacivertliler ile sözleşmesini geçtiğimiz yılın ekim ayında sonlandıran Ryan Kent'in yeni takımı belli oldu.

MLS'E GİTTİ

İngiliz oyuncu, MLS takımlarından Seattle Sounders ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamaya göre sözleşmede gelecek yıl için de opsiyon bulunduğu açıklandı. Seattle Sounders yöneticisi Craig Waibel açıklamasında, "Ryan Kent'i takımımıza katmaktan dolayı heyecanlıyız. Ryan hız, yaratıcılık ve tehlikeli bir hücum tehdidi olan üst düzey deneyime sahip bir kanat oyuncusu." dedi.

Kariyerinde ilk kez Avrupa dışında forma giymeye hazırlanan Ryan Kent çıktığı 355 maçta 48 gol ve 72 asist kaydetti.