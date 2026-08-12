Avrupa'nın yolcu sayısına göre en büyük havayolu şirketi Ryanair, Google Cloud ile yaptığı beş yıllık anlaşmayla operasyonlarında yapay zekâ kullanımını genişletiyor.

Şirket, yalnızca müşteri hizmetlerinde değil, uçuş planlaması ve filo yönetimi gibi kritik alanlarda da yapay zekadan yararlanacak.

Anlaşma kapsamında Google'ın Gemini Enterprise platformu kullanılarak Ryanair'e özel yapay zeka ajanları geliştirilecek.

HAVALİMANLARINA ÖZEL YAPAY ZEKA

Bu sistemler; ekip planlaması, uçuş programlarının düzenlenmesi ve beklenmedik aksaklıklar sonrasında operasyonların yeniden planlanması gibi süreçlerde görev alacak.

Böylece çok sayıda değişkenin aynı anda değerlendirildiği operasyonel kararlar daha hızlı yönetilebilecek.

Ryanair, Google DeepMind tarafından geliştirilen AlphaEvolve ve WeatherNext modellerini de sistemlerine entegre edecek.

Bu teknolojiler sayesinde uçak bakım takvimleri daha verimli planlanabilecek, hava durumu tahminleri ise uçuş operasyonlarına doğrudan dahil edilerek gecikmelerin azaltılması hedeflenecek.

HEDEF 300 MİLYON YOLCU

Şirket, Google Workspace ve Google Cloud hizmetlerini yaklaşık 35 bin çalışanın kullandığı dijital altyapıya entegre edecek.

Ryanair yönetimi, 2034 yılına kadar yıllık 300 milyon yolcu taşıma hedefi doğrultusunda büyüyen operasyonları daha verimli yönetmek için teknoloji yatırımlarını artırdığını belirtiyor.

Google ile yapılan anlaşmaya rağmen Ryanair mevcut Amazon Web Services altyapısını kullanmayı sürdürecek.

Şirket böylece iki farklı bulut hizmet sağlayıcısıyla çalışarak olası sistem kesintilerine karşı operasyonlarını daha dayanıklı hale getirmeyi planlıyor.