Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'ye hava savunma füzesi satışı için yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

The Middle East Eye'ın haberine göre iki ülke arasındaki geçmişteki gerilimlerin ardından Paris yönetiminin, Avrupa güvenliği için Türkiye ile anlaşma yoluna girdiği aktarıldı.

Fransa açısından Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerindeki soğuma, ilişkilerin seyri için önemli bir sinyal olarak kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ikili lider ziyaretlerinin 2023'ten bu yana gerçekleşmemesi ve Ankara'nın Batı yaptırımlarına artan uyumu Paris'in dikkatini çekti.

Hal böyle olunca Fransa, Türkiye'nin en önemli stratejik hedeflerinden biri olan hava savunma füzeleri için yeşil ışık yakabileceğini ifade etti.

SAMP/T NEDİR?

Mamba olarak da bilinen SAMP/T, MBDA Fransa, MBDA İtalya ve Thales’i bir araya getiren Fransız-İtalyan Eurosam konsorsiyumu tarafından üretiliyor.

Sistem, düzinelerce hedefi aynı anda takip edebiliyor, birden fazla tehdidi tek seferde önleyebiliyor ve balistik füzeleri önleyebildiğini iddia eden tek Avrupa yapımı sistem.

Genellikle ABD’nin Patriot sistemine en yakın Avrupa muadili olarak tanımlanan bu sistem, yıllar boyunca savaş ortamında kullanılmamış olması nedeniyle analistler arasında verimliliği konusunda görüş ayrılıklarına yol açıyor.

Türkiye, NATO’nun ikinci en büyük ordusuna sahip olmakla birlikte, kendi tam donanımlı füze savunma sistemlerinden yoksun olması ve büyük ölçüde NATO’nun sistemlerine ve savaş uçaklarına bağımlı olması nedeniyle hava savunması önemli bir sorun olmaya devam ediyor.

Türkiye, planladığı “Çelik Kubbe” entegre hava ve füze savunma ağının bir parçası olarak bu sistemi edinmeye çalışıyor.

SAVUNMA İŞBİRLİĞİNDE ÖNEMLİ ATILIMLAR

Avrupa yapımı SAMP/T hava savuma sistemi, bu yakınlaşma kapsamında Türkiye'nin envanterine girebilir.

Bu füzelerin satışına onay verildiği taktirde, S-400'den sonra Türkiye'nin ilk füze hava savunma sistemi olabilir.

Bölgesel konuların ötesinde, iki ülke arasında savunma sanayisi alanında somut iş birliği adımları öne çıkıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Fransız-İtalyan konsorsiyumu tarafından üretilen SAMP/T hava savunma sistemlerine olan ilgiyi açıkça ifade etmesinin ardından, Macron'un Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde ortak üretim taleplerini incelettiği aktarıldı.

Kaynaklar, Paris’in daha önce ilerlemeyi engelleyen bazı siyasi çekinceleri bir kenara bıraktığını, ancak tereddütlerin devam ettiğini belirtti.

Türkiye, Fransa ve İtalya, 2017 ile 2018 yılları arasında olası bir uzun menzilli hava savunma programı kapsamında işbirliğine başlamış ve bu kapsamda ortak geliştirme ve ortak üretim çalışmalarına da yer verilmişti.

Ancak Suriye, Libya ve Yunanistan ile Kıbrıs’ın da dahil olduğu Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıklar nedeniyle Paris ile Ankara arasındaki ilişkilerin bozulmasıyla proje durma noktasına geldi.

Bu süreçte Fransız diplomat Alice Rufo'nun Ankara'da gerçekleştirdiği üst düzey temaslar, zirvede bir anlaşma ihtimalini güçlendirdi.

Ticari alanda ise Fransız savunma şirketi Safran ile Türk İHA üreticisi Baykar arasında, TB2 İHA'larınaFransız Euroflir elektro-optik sistemlerinin entegre edilmesini içeren stratejik bir ortaklık anlaşması imzalanmış bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl savunma ihracatı 10 milyar dolara ulaşan Türkiye'nin maliyet etkin ve dayanıklı üretim kabiliyeti, savunma sanayisinde sorunlar yaşayan Avrupa için alternatif bir güç odağı oluşturuyor.

ARADA ENGELLER VAR

Mevcut yakınlaşma eğilimine rağmen, iki ülke arasında aşılması gereken köklü diplomatik engeller de da varlığını koruyor.

Fransız düşünce kuruluşu IFRI’den Dorothee Schmid, iki ülke arasında halen düşük bir güven ortamı olduğunu ve Fransa’nın Türkiye’nin kendi çıkarlarına dayalı politikasını Avrupa değerleriyle tamamen uyumlu görmediğini savundu.

Macron'un 2022'den bu yana Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirmemesi, Türkiye'deki Fransız okullarına yönelik denklik tartışmaları ve Fransa'nın Yunanistan ile olan savunma taahhütleri masadaki diğer hassas başlıkları oluşturuyor.

Kaynaklar, Türkiye'nin Ermenistan sınırını açma yönünde atabileceği adımların Macron'un olası Ankara ziyaretini kolaylaştırabileceğini ifade ediyor.

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Marine Le Pen gibi olası haleflerin yönetime gelme ihtimaline karşı da Ankara'nın uzun süredir temaslar yürüttüğü aktarılıyor.