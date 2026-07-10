Rusya Devlet Haber Ajansı TASS'a göre Kremlin, S-400'lerin satışı konusunda Ankara ile iletişime geçti.

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliği ve gündemdeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

S-400'lerin Katar ve BAE'ye satılacağı yönündeki iddiadan sonra Peskov, konunun son derece hassas olduğunu vurguladı. Görüşmelerin devam ettiğinin altını çizdi.

'TEMASLARI SÜRDÜRECEĞİZ'

Ankara'nın bu satış işlemi için Moskova'dan herhangi bir izin talep edip etmediği ve Rusya'nın bu duruma nasıl bir tepki verdiği soruldu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konunun stratejik önemine dikkat çekerek iddialarla ilgili doğrudan detay vermekten kaçındı.

Peskov, "Burada sadece tek bir şey söyleyebilirim: Bu konu son derece hassas bir alana giriyor. Türk tarafı ile bu konuda temaslarımız oldu ve bu temasları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sürecin iki ülke arasında görüşülmeye devam edeceğini belirtti.

'TÜRKİYE RUSYA'DAN ONAY İSTİYOR'

Bloomberg'in haberine göre Türkiye, Moskova’dan satın aldığı hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye devretmek için Rusya’nın onayını istiyor.

Habere göre Kremlin ve Ankara arasında S-400'ün satışı için görüşmeler haftalar önce başladı.

S-400 sisteminin Rusya'ya iadesi veya satışı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova ziyaretinde gündeme taşındı.

Görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın S-400 füze sistemlerini Rusya’ya iade etmeyi önermesinden sadece birkaç ay sonra gerçekleşti.

Görüşmelerin gizli olması nedeniyle kimliklerinin açıklanmamasını isteyen Türk yetkililer, bu fikrin pek yankı bulmadığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, S-400’lerin satıldığını öne sürdü.

Selvi, satışın bugün açıklanabileceğini iddia ederken, sistemlerin Körfez bölgesindeki bir ülkeye gönderileceğini belirtti.

Hangi ülkeye satıldığına ilişkin ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ihtimallerinin konuşulduğunu ifade eden Selvi, 'En iyisi resmi açıklamayı beklemek' değerlendirmesinde bulundu.