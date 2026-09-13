Rusya’dan S-400 savunma sistemi aldık, hiç kullanmadık, ABD yaptırımlarına uğradık, fatura da ağır oldu. Hem 2,5milyar dolar ödedik, hem de 1,5 milyar dolar verdiğimiz F-35 programından çıkarıldık. NATO liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye için CAATSA yaptırımlarını kaldırma sözü S-400’ler elden çıkarılmadığı için devreye girmedi.

F-35’lere 935 adet parça üretecek olan 11 Türk firmasının elde edeceği gelir ile Avrupa’daki tüm F-35’lere Eskişehir’de verilecek bakım ve yardım hizmetinden gelecek yüksek döviz ücreti de 7 yıl gecikti.

ÜÇ ALTERNATİF VAR

BAE’nin İran-ABD savaşı sırasında İran’dan atılan füzelerle vurulması bu ülkenin yeni hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu gösterdi. S-400’lerin BAE ya da hava savunması takviye gerektiren Katar’a devredilmesi ihtimali bulunuyor. Bu seçeneğe ABD olumlu yaklaşırken, Putin’in de onay vermesi bekleniyor. “S-400’lerin başka bir ülkeye devri, Rusya’ya iadesi, yurt dışındaki bir askeri üsse gönderilmesi” gibi 3 seçenek var.

‘Başka yere gönderilecek’

Ankara’da temaslarda bulunan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen ABD Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Issa, BAE seçeneğine olumlu yaklaştı. Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş da SÖZCÜ’ye yaptığı açıklama da ’’S-400’lerin yurt dışındaki bir üsse nakledilmesi makul bir çözüm olabilir’ dedi