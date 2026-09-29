Rusya, Türkiye’nin S-400 savunma sistemini başka bir ülkeye devretmesi için, “Dost ülke, Putin onayı ve Ukrayna ambargosu şartı” koydu. Türkiye’nin S-400’leri devredeceği ülkenin Rusya ile dost olması ve alan ülkenin bu sistemi Ukrayna gibi Rusya ile sorunlu bir ülkeye aktarmayacağı konusunda güvence vermesi istendi.

New York’ta açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’deki S-400’ler için, “Bize bir talep gelmedi ancak Türkiye dışına devri Rusya’nın onayı olmadan yapılamaz. Gönderilecek ülke Rusya’nın dostu olmalı. Kritik konu, o ülkeden başka yere gitmeyeceğinden de emin olmalıyız” dedi ve Devlet Başkanı Putin’i işaret etti.

Lavrov, Avrupa ülkelerinin aldığı silahları Ukrayna’ya aktardığını da savundu ve Türkiye’deki S-400’leri alacak ülkenin aktarma yapmayacağı güvencesi vermesini şart koştu. S-400’lerin devri için BAE ve Kuveyt seçenekleri masada yer alırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün BAE’ye gitti.

HANGARDAN ÇIKMADILAR

Türkiye 2019’da Rusya’dan 2,5 milyar dolara S-400 Hava Savunma Sistemi aldı ve ABD yaptırımlarına uğradı. 1,5 milyar dolar verdiğimiz F-35 programından çıkarıldık. S-400’ler alındığından beri hangarlarda yatırılıyor.