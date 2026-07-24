Rusya’dan 2.5 milyar dolara S-400 savunma sistemi aldık, hiç kullanmadık, ABD yaptırımlarına uğradık, F-35 projesinden çıkarıldık. Rusya’ya yapılan bu ödemenin ardından şimdi de Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santrali için Ruslara 5 milyar dolarlık teşvik veriliyor.

TBMM’de ele alınan torba teklif ile 31 Aralık 2045 tarihine kadar nükleer santral inşaat işleri nedeniyle Katma Değer Vergisi (KDV) iadesi yapılacak.

100 YIL BAĞLIYIZ

Makine ve teçhizat teslimlerinde de KDV alınmayacak. Kurumlar Vergisi’ndeki örtülü sermaye sınırı tespiti yüzde 50 yerine yüzde 25 olarak uygulanacak.

Deniz Yavuzyılmaz

“Nükleer santrallere yeni teşvikler maddesi, AKP’nin Meclis’e verdiği kanun teklifinde yoktu sonradan komisyonda eklendi” diyen CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Bu hükümleri emekli maaşına 3 kuruş zam yapan kanun teklifinin içine koydular” ifadesini kullandı. Yavuzyılmaz “Akkuyu için Rusya’ya bugüne kadar sağlanan teşvikler 9 milyar 819 milyon dolara ulaştı. Şimdi de 5 milyar dolar daha teşvik veriliyor” dedi ve bunun S-400’lerin diyeti olduğunu savundu.

Yavuzyılmaz, Akkuyu’nun yönetim kurulunda Türk üye olmamasını eleştirerek “Akkuyu’nun ömrü, işletme süresi, uzatma süresi, söküm süresi dahil toplam 100 yıl ve Türkiye’yi 2.125 yılına kadar Rusya’ya göbeğinden bağımlı hale getiriyor. Rusya bu süre içinde 478 milyar dolar elde edecek. Bu santral Moskova’da değil, Mersin’de ama santralin yönetim kurulunda 4 Rus, bir Fransız var. Türk üye yok. Türkiye’nin Akkuyu’daki ortaklık payı da sıfır” dedi.

ABD Dışişleri’nden Kongre’ye F-35 mektubu

S-400 sorunu öyle bir noktaya ulaştı ki Türkiye ne Rusya’yı ne de ABD’yi memnun edebiliyor. Yunan gazete Kathimerini’nin ulaştığı belgeye göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre’ye gönderdiği 22 Temmuz tarihli mektupta Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılmak için gerekli yasal şartları henüz yerine getirmediğini bildirdi.

CAATSA MESAJI

ABD, Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemine sahip olmadığının kesinleştirilmesi, gelecekte bu sistemi tekrar edinmeyeceğine dair güvence vermesini istiyor. Mektupta, Washington’ın politikasının değişmediği ve ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) ile tamamen uyumlu kalmaya devam ettiği yinelendi. Demokrat Kongre Üyesi Wesley Bell’e verilen yanıtta, Dışişleri Bakanlığı Yasama İşleri Bürosu, ABD yasalarında belirtilen yasal şartlar tam olarak karşılanmadıkça Türkiye’ye hiçbir F-35 uçağının transfer edilemeyeceğini vurguladı.