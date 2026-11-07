Askeri istihbarat kuruluşu Janes’in aktardığı bilgilere göre Çin tarafından yapılan tatbikatta, farklı yönlerden yüksek hızla yaklaşan iki hedef başarıyla imha edildi. Testin en dikkat çeken yönü ise imha bölgesine yaklaştığı sırada ani yörünge değişikliği yapan bir hedefin, HQ-9B tarafından zorlanmadan vurulması oldu.

BALİSTİK FÜZELERİ ENGELLİYOR

Askeri uzman Song Zhongping, sistemin gelişmiş radar takibi, yüksek tepki kabiliyeti, itme sistemi ve itme vektörü kontrol teknolojisi sayesinde balistik füzeleri de önleme yeteneğine ulaştığını kaydetti.

Rus S-300 teknolojilerinden ilham alınarak geliştirilen ve ihracat modeli "FD-2000" adıyla Sırbistan, Azerbaycan ve Özbekistan gibi ülkelere satılan HQ-9B'nin kazandığı yeni kabiliyetlerin, özellikle geleneksel olarak Rus sistemlerini tercih eden pazarlarda Moskova ile Pekin arasındaki rekabeti kızıştırması bekleniyor.

Kendi envanterinde yerli sistemlerin yanı sıra çok sayıda S-300 ve S-400 bataryası bulundurmaya devam eden Çin'in bu atılımı, Rus sistemlerinin pazardan tamamen silineceği anlamına gelmese de küresel silah satışlarında teknik üstünlük kadar diplomatik nüfuz mücadelesini de yeni bir boyuta taşıyacak.