Fransa’da son dönemde bazı araçların arkasında görülen ve sosyal medyada geniş çaplı tartışmalara yol açan "S" etiketiyle ilgili resmi açıklama geldi.

Yaşı 70’in üzerinde olan tüm sürücüler için bu etiketin zorunlu hale getirileceği yönündeki iddialar üzerine Karayolu Güvenliği kurumu bir açıklama yaparak söylentilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Fransızca "senior" (kıdemli/yaşlı) kelimesinin baş harfini temsil eden "S" etiketi, uzun süredir Signal Senior adlı dernek tarafından tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak destekleniyor.

İsteyen 70 yaş üstü sürücüler, trafikteki diğer araç kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla bu etiketi araçlarının arkasına yapıştırabiliyor. Karayolu Güvenliği yetkilileri, uygulamanın kesinlikle yasal bir zorunluluk taşımadığını ve bu yönde herhangi bir resmi plan bulunmadığını net bir dille vurguladı.

İDDİALAR TATIŞMALARI ALEVDİRDİ

Artı33'de yer alan habere göre, söz konusu iddialar, ülkede yaşlı sürücülere yönelik devam eden ehliyet ve sağlık muayenesi tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Fransa'da ehliyetler halen ömür boyu geçerliliğini korurken, sürücüler için düzenli bir sağlık kontrolü zorunluluğu yer almıyor.

Avrupa Birliği düzeyinde ehliyetlerin belirli aralıklarla yenilenmesi gündeme gelse de Fransa Ulusal Meclisi, 19 Ağustos'ta hükümetten zorunlu sağlık muayenesi fikirlerine karşı çıkmasını ve sürücülerin kendi durumlarını değerlendirdiği bir sistemin benimsenmesini talep etti.

Karayolu Güvenliği verilerine göre yaşlı sürücüler gençlere kıyasla daha az kazaya karışsa da ilerleyen yaşla birlikte azalan fiziksel direnç nedeniyle ölümlü kazalarda risk artıyor.

Nüfusun yüzde 19'unu oluşturan 70 yaş üstü bireyler, ülkedeki trafik ölümlerinin yüzde 25'ini oluşturuyor. Uzmanlar; görme, işitme ve refleks gibi becerileri yaşla birlikte değişebilen yaşlı sürücülerin direksiyonu tamamen bırakması yerine gece sürüşlerinden ve karmaşık güzergahlardan kaçınarak sürüş alışkanlıklarını değiştirmelerini, ayrıca düzenli doktor kontrolüne gitmelerini tavsiye ediyor.