S&P Global Ratings'in Türkiye'ye yönelik bu yılki ikinci kredi notu ve görünüm değerlendirmesini 16 Ekim'de yayınlaması bekleniyor. Kuruluş, son olarak nisanda yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu "BB-/B" olarak teyit etmiş ve not görünümünü "durağan" olarak korumuştu.

S&P Global Ratings Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) Ülke Kredi Notları Direktör ve Lider Analisti Karen Vartapetov ile Finansal Kuruluşlar Direktörü Regina Argenio, yaklaşan not kararına ilişkin detay vermekten kaçınırken devam eden fon soruşturmasının kredi notuna olası etkileri ve Türkiye'nin ekonomik görünümüne yönelik AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Vartapetov, fon soruşturması kapsamında otoritelerin ortaya koyduğu düzenlemelerin ve politika tepkisinin "hızlı ve ikna edici" olduğunu belirterek "Kontrol altına almayı başardılar ve daha geniş şekilde finansal sisteme olumsuz bir etkisi olmadı." dedi.

Sürecin Türkiye ekonomisine yönelik güven ve algıyı olumsuz etkilediğini gösteren çok fazla kanıt olmadığını dile getiren Vartapetov, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Makroekonomik etkiler ve sonuçlar açısından bakıldığında, henüz çok fazla bir gelişme görmedik. Şu ana kadar oldukça izole bir durum söz konusu gibi görünüyor. Türkiye'de döviz kuru, dolarizasyon, finans ve bankacılık sektörünün finansal likiditesi gibi incelediğimiz alanlarda çok fazla bir tepki olmadı. Yönetişim kalitesi, hukukun üstünlüğü, politika yapımının etkinliği konusunda sorular olabilir. Ancak bence Türkiye'deki kredi profilinin bu kısmını değerlendirirken oldukça muhafazakar davranıyoruz. Bu, zaten derecelendirme yapımızın bir parçası. Dolayısıyla fonlarla ilgili gelişme izole kalırsa kredi notu açısından aşağı yönlü baskı oluşturacağını düşünmüyorum. Fon krizinin izole kalması ve hane halklarının reel para birimi cinsinden varlıklara güven duymaya devam etmesi durumunda olumsuz etkilerin sınırlı olacağını düşünüyorum."

Vartapetov, kredi notunun bir komite kararı sonucunda belirlendiğini ve fonlara ilişkin bu önemli gelişmelerin komitede mutlaka görüşüleceğini dile getirdi.

Bu süreci muhtemelen bir risk olarak vurgulayacaklarını kaydeden Vartapetov, henüz bunun önemli makro etkileri olacağına dair belirgin bir kanıt görmediklerini ifade etti.

Vartapetov, sürecin "dar bir varlık sınıfıyla sınırlı kalması halinde" yatırımcı duyarlılığı açısından "oyun değiştirici" bir etki yaratacağını düşünmediğini vurguladı.

REZERVLERDEKİ TOPARLANMA KREDİ NOTUNU "DESTEKLEYİCİ

Karen Vartapetov, Türkiye ekonomisi için büyüme ve enflasyon görünümü ile uluslararası rezervlere ilişkin değerlendirmelerini de paylaştı.

Türkiye'de bu yıl ortalama enflasyonu yüzde 30 seviyesinde öngördüklerini dile getiren Vartapetov, ekonomik büyümenin de yüzde 3 seviyesine yakın olmasını beklediklerini kaydetti.

Vartapetov, rezerv yeterliliğinin kredi notu açısından en önemli parametrelerden biri olduğunu belirterek "Türkiye, bu yıla çok yüksek bir seviyeden başladı, rezervler rekor seviyedeydi. Merkez Bankası enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan olumsuz etkileri kontrol altına almak için rezervlerin bir kısmını kullandı ancak daha sonra bunun bir kısmını yerine koydu. Dolayısıyla rezervler brüt seviye açısından ocak-şubat seviyelerinin biraz altında ancak rezervlerdeki toparlanma kredi notunu destekleyici nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

Net rezervlerin de brüt kadar yüksek olmadığını ancak toparlandığını kaydeden Vartapetov, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim (ülke notu açısından) son birkaç yıldır odaklandığımız bir başka konu da hanehalklarının davranışı. Hanehalkları ​​​​​​hala lirayı veya lira cinsinden varlıkları ve banka mevduatlarını mı tercih edecekler yoksa dolara dönüp döviz rezervleri üzerinde baskı mı oluşturacaklar? Bu, şu ana kadar kilit önemde bir değişken oldu. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, yüksek enerji fiyatları ve fonlarla ilgili sürece rağmen hanehalklarının liraya yönelik tutumu oldukça güçlü kaldı. Dolarizasyonun yeniden yükselişine ilişkin pek bir işaret görmedik. Finansal sistemin dolarizasyonu artmadı."

ŞU ANA KADARKİ POLİTİKA TEPKİSİ "OLDUKÇA GÜÇLÜ

S&P Global Ratings Finansal Kuruluşlar Direktörü Regina Argenio da fon sürecinde en büyük etkinin borsada görüldüğünü ve hisse senedi değerlemesinde düşüş yaşandığını belirterek "Ancak ilk düzeltmenin ötesinde, değerlemenin istikrara kavuştuğunu gördük. Veriler bir miktar gecikmeli geldiğinden henüz tam resmi yansıtmayabilir ancak bankalardaki likiditeye baktığımızda da büyük bir hareket görmedik." dedi.

Bu sürecin ilgili fonlarla izole kalmasının önemli olduğunu dile getiren Argenio, bugüne kadarki politika tepkisinin "oldukça güçlü" olduğunu söyledi.

Argenio, yargısal süreçlerin ötesinde piyasaya likidite sağlandığını ve fonları tasfiye edecek bankaların atandığını ifade etti.