Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Fransa'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu, Fransa ekonomisine ilişkin değerlendirmesini yayımladı.

S&P'nin açıklamasında, Fransa'nın uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notunun "AA-/A-1+" olarak teyit edildiği belirtildi.

Ülkenin zayıflayan kamu maliyesine işaret edilen açıklamada, kredi notu görünümünün ise durağandan negatife çevrildiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede bütçe konsolidasyonuna yönelik dengesiz siyasi destek olduğu ifade edilerek, 2025'ten sonraki mali stratejinin belirsizliğini koruduğu aktarıldı.

Fransa'nın gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin bu yıl yüzde 1'in altına düşeceğinin tahmin edildiği bildirilen açıklamada, bunun mali görünümü daha da zorlayacağı öngörüldü.

Açıklamada, borcun GSYH'ye oranını azaltmak için Fransa'nın 2001'den bu yana elde edemediği faiz dışı bütçe fazlasını vermesi gerekeceği vurgulandı.

Kamu maliyesi üzerindeki baskılar ve reformlar için sınırlı siyasi desteğe değinilen açıklamada, not görünümünün bu nedenle revize edildiği kaydedildi.