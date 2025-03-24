Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan S&P Global, Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin ekonomiye ve piyasalara etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.
"DÖVİZ KURU AÇISINDAN RİSK OLUŞTURABİLİR"
Döviz kurunda meydana gelebilecek risklere dikkat çeken S&P, “Geçtiğimiz hafta muhalif siyasetçilerin tutuklanması ve hapse atılması, Türkiye ekonomisine duyulan güven ve döviz kurunun istikrarı açısından risk oluşturabilir” derken, “Siyasi gerginliklerin geri dönmesi reformları sekteye uğratabilir” değerlendirmesinde bulundu.
Kuruluşun notunda piyasada meydana gelebilecekleri şu şekilde açıkladı:
“Artan belirsizliğin hane halkı harcamaları, sermaye girişleri, döviz kuru, büyüme ve enflasyon üzerindeki ikinci tur etkilerinin, yakın zamana kadar mevduat dolarizasyonunda ve enflasyonda kayda değer bir düşüşü kesintiye uğratarak önemli olabileceğine inanıyoruz.”