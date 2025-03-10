Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, AK Parti'nin emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL olmasına yönelik teklifine sert tepki gösterdi. Arıkan, emeklinin hayatını zorlaştıran ekonomik koşulları gündeme getirerek, hükümetin emekli için sağladığı desteğin yetersiz olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşli çeteye gelince var. Faiz lobilerine gelince var. Yandaş şirketlere, ballı ihalelere gelince var. Lükse, israfa, şatafata gelince var. Emekliye gelince yok!" şeklinde eleştirilerde bulundu. Ayrıca, emeklilerin fitreye, Ramazan kolisine ve ucuz ekmek kuyruğuna mahkum edildiklerini belirterek, "Bir gün emekli olmayacaklarını mı zannediyorlar?" diyerek hükümete sorular yöneltti.