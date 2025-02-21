Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 4+4+4 zorunlu eğitimin tartışmaya açılmasını memnuniyetle karşıladığını ve bu konuda atılacak samimi adımları destekleyeceklerini açıkladı. Arıkan, eğitim sisteminin milletin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

Bu açıklama, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in zorunlu eğitimin süresinin fazla olduğunu ve yakın zamanda bu konuda bir tartışma başlatılacağını ifade etmesinin ardından gündeme geldi. Tekin, standart bir eğitimin çocuklar için doğru olmayabileceğini dile getirmişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan da bu tartışmayı olumlu bulduğunu ve eğitim sisteminde köklü değişikliklerin gerekliliğini vurguladı.

Arıkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"4+4+4 yıllık zorunlu eğitimin tartışmaya açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Uzun yıllardır uygulanmasına rağmen, eğitim sistemimizin çıktılarına baktığımızda başarılı olmadığını görüyoruz. Bu sebeple eğitim sistemimizi milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırmak kaçınılmaz hale gelmiştir.

Zorunlu eğitim süresinin kısaltılması ve mesleki yönlendirmenin ortaokul seviyesinde başlatılması, çocuklarımızın yeteneklerini daha erken keşfetmesine ve üretim gücümüzün artmasına vesile olacaktır. Bu sayede gençlerimiz iş dünyasına daha donanımlı ve özgüvenli adım atacaktır. Bu konuda atılacak “samimi” adımları destekleyeceğiz."