Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Kayseri ve Kocaeli başta olmak üzere birçok ilde konut yapı kooperatifleri nedeniyle mağdur olan vatandaşların sorunlarını gidermek amacıyla Meclis'e kanun teklifi verdi.

Mehmet Atmaca tarafından sunulan "1163 Sayılı Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile konut yapı kooperatiflerinde yaşanan keyfi uygulamaların ve üyelerin tekrar borçlandırılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hazırlanan kanun teklifi ile konut yapı kooperatifleri üyelerinin, konutun tapusunu aldıktan sonra üyelikten çıkabilmesi amaçlanırken, kooperatifin tapu devrini gerçekleştirdiği üyelere sonradan ek maliyet yüklenemeyecek. Teklif, mağduriyetleri yaşamış olan vatandaşların hukuki güvenceleri artırılacak ve geçmişte haksız şekilde borçlandırılmış olanların haklarının korunmasını da öngürüyor.

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Atmaca, konunun sadece yasal düzenlemeyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması için iki ayrı soru önergesi verdi. Verilen soru önergelerinde, özellikle Kayseri ve Kocaeli başta olmak üzere binlerce vatandaşın mağdur olduğu belirtilerek, kooperatifler hakkında yürütülen herhangi bir soruşturma olup olmadığı, mağduriyetlerin giderilmesi için hükümetin bir çalışma yapıp yapmadığı soruldu.

"VATANDAŞLAR TEKRAR TEKRAR BORÇLANDIRILIYOR"

Mehmet Atmaca, "Vatandaşlarımız dişinden tırnağından artırarak kooperatiflere ödeme yapıyor, ancak kötü niyetli yöneticiler yasadaki boşlukları kullanarak onları tekrar tekrar borçlandırıyor. Bu kabul edilemez. Hem kanun teklifimizle hem de soru önergelerimizle konunun takipçisi olacağız. Hükümetin bu mağduriyetleri gidermek için ne yaptığını görmek istiyoruz" dedi.