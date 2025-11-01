Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun eski partisi AKP için “Çağırırlarsa gelirim” sözleri Yeni Yol Grubu ortaklarından Saadet Partisi’ni rahatsız etti. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, “Sayın Davutoğlu, bu nasıl bir özlemdir, nasıl bir vefadır? Neredeyse ‘kapıda bekliyorum’ diyecek. Bir zamanlar 'Yeni Türkiye' diyordunuz, şimdi 'Eski dostlar' şarkısını söylüyorsunuz. Muhalefet kanadında yer alıp sürekli iktidara göz kırpmak, bu millete ve birlikte yol yürüdüğünüz insanlara yapılmış açık bir saygısızlıktır” sözleriyle tepki gösterdi.

DAVUTOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI SAADET PARTİSİ'Nİ KIZDIRDI

Davutoğlu’nun son dönemdeki açıklamaları Yeni Yol Grubu ortaklarından olan Saadet Partisi’ni kızdırdı.

Saadet Partisi Kayseri Başkanı Erdal Altun, geçtiğimiz günlerde Kayseri’ye giden Yeni Yol Grubu ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun AKP’ye yönelik çıkışlarına tepki gösterdi.

“NEREDEYSE ‘KAPIDA BEKLİYORUM’ DİYECEK”

İl Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı, Ekim Ayı İl Divan Toplantısını konuşan Altun, “Son günlerde sık sık duyuyoruz: ‘Çağırırlarsa gelirim.’ Sayın Davutoğlu, bu nasıl bir özlemdir, nasıl bir vefadır? Neredeyse ‘kapıda bekliyorum’ diyecek! Artık ‘çağırıverin de geleyim’ demeye bir adım kaldı. Siyaset bu kadar kişisel kırgınlıklarla, bu kadar duygusal çağrılarla yapılmaz. Bir zamanlar ‘Yeni Türkiye’ diyordunuz, şimdi ‘Eski dostlar’ şarkısını söylüyorsunuz. Siyaset sahnesi hatıralar albümü değildir. Eğer bu zor durumdaki ülkeyi düzeltmek istiyorsanız, önce teşkilatlarınızı sahiplenin, sonra ülkeyi düzeltin. Muhalefet kanadında yer alıp sürekli iktidara göz kırpmak, bu millete ve birlikte yol yürüdüğünüz insanlara yapılmış açık bir saygısızlıktır” dedi.

“SAADET PARTİSİ İLKELİ SİYASETİN ADRESİDİR”

Altun, konuşmasının devamında Saadet Partisi’nin siyasette ilkeli duruşunu sürdüreceğini vurguladı. Altun, “Bizim ölçümüz kişiler değil, prensiplerdir. Saadet Partisi menfaat değil, adalet ekseninde siyaset yapar. Milletimizin derdiyle dertlenmeye, doğruyu söylemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz.” dedi.