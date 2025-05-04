Saadet Partisi Sinop Merkez İlçe Başkanı ve 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olan Barbaros Baltacı, sosyal medyada yayılan videolarla gündeme geldi. İddialara göre Baltacı, birlikte olmak istediği bir kadın tarafından reddedilince intihar iması taşıyan görüntüler gönderdi. Videoların sosyal medyada hızla yayılması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, siyasi çevrelerde de şaşkınlık yarattı.

OYUNCULUK DENEMESİ İNANDIRICI BULUNMADI

Barbaros Baltacı, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada söz konusu videoların kişisel bir kriz değil, bir dizi ya da film projesi için oyunculuk ajansına gönderilen deneme çekimleri olduğunu belirtti. Görüntülerin bağlamından koparılarak servis edildiğini savunan Baltacı, durumun siyasi bir linç kampanyasına dönüştürüldüğünü söyledi.

“Kurguya Dayalı Bir Algı Operasyonu”

Baltacı hakkında ortaya atılan iddialarda, bir kadına yoğun duygusal mesajlar gönderdiği ve ardından psikolojik baskı oluşturacak şekilde videolar yolladığı öne sürülüyordu. Ancak Baltacı, tüm bu anlatıların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Her şey bir kurgudan ibaret” ifadesini kullandı.

“Hukuki Süreci Başlattık”

Konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı: