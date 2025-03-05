Saran İnternet Televizyon Yayıncılık AŞ bünyesindeki "S SPORT" platformunda ve TV8 ile Exxen'de yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yer aldığı iddiasıyla açılan soruşturmalar sonucunda her iki medya kuruluşunun yöneticileri hakkında hapis cezası talep edildi.

S SPORT YÖNETİCİLERİNE DE HAPİS İSTEMİ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, RTÜK'ün 2023 yılına ait tespitlerine dayanılarak, S Sport platformunda yayınlanan bazı futbol karşılaşmalarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının stadyum reklam panoları ve kale yanlarına sanal olarak yerleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alan Kenan Saran, Genel Müdürler Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren hakkında “kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçlamasıyla 1 yıldan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Şüpheliler ifadelerinde, maç yayınlarının sözleşmeli kuruluşlardan temin edildiğini ve içeriğe müdahale şanslarının bulunmadığını savundu. Ayrıca, yasa dışı bahis reklamlarının yayıncı kuruluşlara gelir sağlamadığını, reklamların sansürlenmesinin teknik olarak mümkün olmadığını belirterek, bu konuda İspanya La Liga yetkilileriyle iletişime geçtiklerini ancak olumlu bir dönüş alamadıklarını ifade ettiler.

Savcılık, yasa dışı bahis reklamlarının geniş kitlelere ulaştığını ve "dijital uyuşturucu" etkisi yaratarak toplumsal yapıyı bozduğunu vurguladı.

ILICALI VE YÖNETİCİLERE SORUŞTURMA

Benzer bir soruşturma kapsamında, Acun Ilıcalı, TV8 ve Exxen platformlarının yöneticileri ile birlikte toplam 7 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

İddianameye göre, 19 Kasım 2024'te TV8'de yayınlanan Karadağ-Türkiye maçı sırasında ve Exxenspor YouTube kanalında paylaşılan LOSC (Lille)-Fenerbahçe, İzlanda-Türkiye, Galler-Türkiye maç özetlerinde yasa dışı bahis reklamları yer aldı. Bu reklamların sanal tekniklerle stadyum panolarına ve kalelerin yanına yerleştirildiği tespit edildi.

Savcılık, Exxen ve TV8 yöneticilerinin de yasa dışı bahis reklamlarıyla ilgili sorumluluk taşıdığını belirterek, Acun Ilıcalı, Ebru Atasav Tahrancı, Mustafa Tarık, Bülent Uçak, Aslı Yaşaroğlu, Ümmü Burhan, Burcu Batu Fakir ve Attila Ceciloğlu hakkında zincirleme şekilde aynı suçlamayla 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

İddianameye göre, şüpheliler, maç yayınlarının sözleşmeli kuruluşlardan temin edildiğini ve içeriğe müdahale edemediklerini ifade etti. Ayrıca, yasa dışı bahis reklamlarının sansürlenmesinin teknik olarak mümkün olmadığını savunması yaptı.

Her iki iddianamede de yasa dışı bahis oyunlarının bireyleri maddi ve manevi açıdan olumsuz etkileyerek toplumun yapısını bozmaya elverişli olduğu değerlendirmesi yapıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameleri incelemeye devam ediyor.