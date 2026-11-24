Konya'nın Meram ilçesinde üretim sezonunun sonuna yaklaşılırken, tarlalarda kış öncesi yoğun bir turp hasadı yaşanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan tarım işçilerinin büyük bir emekle toplayıp çuvalladığı ürünler, tesislerde yıkama ve paketleme işlemlerinden geçirilerek Türkiye'nin 80 ilindeki sofralara sevk ediliyor.

Haziran ayında başlayan üretim maratonunda artık final aşamasına gelinirken, bölgede genel olarak hava sıcaklıkları sıfırın altına düşmeden ve don olayları başlamadan önceki son 20 günlük kritik sürece girildiği değerlendiriliyor. Mesainin sabah 07.30'dan akşam 17.00'ye kadar aralıksız sürdüğü tarlalarda, bu yılki rekolte ve piyasa koşullarının yüzleri güldürdüğü ifade ediliyor. Kalitenin yakalandığı belirtilen sezonda, tarlada kırmızı turp 15 liradan, vezir olarak bilinen beyaz turp ise 20 liradan alıcı buluyor.

EKMEK PARASI İÇİN HER GÜN 110 KİLOMETRE YOL

Hasat sürecinin en ağır yükünü ise her gün 110 kilometrelik mesafeden tarlaya gelen mevsimlik işçiler omuzluyor. Soğuk hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen alın teri döken çalışanlar, geçimlerini bu zorlu mesaiyle sağlıyor. Tarlada çalışmanın fiziksel olarak çok yıpratıcı olduğu, ellerin çatladığı ve kemiklerin sızladığı dile getirilirken; sabah saat 04.00'te güne başlayan emekçilerin tüm zorluklara rağmen işlerini severek yaptıkları görülüyor. Alın teriyle kazanılan gelirle kendi ayakları üzerinde duran işçilerin, kimseye muhtaç olmadan ihtiyaçlarını karşılamaktan duydukları memnuniyet öne çıkıyor.

İKLİM AVANTAJI VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ TÜCCARI KONYA'YA ÇEKİYOR

Toplanan ürünlerin işlendiği tesislerde ve 400 dönümlük ekim alanlarında hakim olan genel kanı ise bölgenin sahip olduğu iklim avantajı sayesinde ürünlerin hastalık riski taşımadan yüksek kalitede yetiştiği yönünde. Mahsullere adeta bir çocuk gibi özenle bakıldığı ifade edilirken, tüccarların Konya'yı tercih etmesindeki en önemli etkenin kalite ve ürün çeşitliliği olduğu vurgulanıyor. Bölgeye gelen bir tüccarın tek seferde kamyonuna 10 ila 11 farklı kalem ürünü yükleyebilmesi büyük bir avantaj sağlarken, havalar eksi derecelere inmeden yaklaşık bir ay içerisinde sezonun tamamen kapatılması hedefleniyor.