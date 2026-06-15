İzmir’den hareket ederek Romanya’ya doğru yol alan devasa ağır kaldırma vinci, sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı girişinde dikkat çekici bir geçişe imza attı. Bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, boğaz trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

Bahamalar bayraklı Saipem 7000, yaklaşık 200 metre uzunluğu ve 87 metre genişliğiyle boğazdan geçişi sırasında büyük bir mühendislik operasyonuna sahne oldu. 14 bin tonluk kaldırma kapasitesiyle dünyanın en büyük ağır kaldırma gemileri arasında yer alan dev vinç, doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları için Karadeniz yönüne ilerleyişini sürdürdü.

TRAFİK DURDURULDU, YOĞUN ÖNLEM ALINDI

Saat 09.30 sıralarında Kepez açıklarında görülen dev geminin geçişi sırasında deniz trafiği geçici olarak durduruldu. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik tedbirleri aldı.

GEMİ KONVOYU EŞLİĞİNDE GEÇİŞ

Geçiş boyunca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı “KEGM-9” ile “Kurtarma-10, Kurtarma-15, Kurtarma-18 ve Kurtarma-21” botları vinçe eşlik etti. Ayrıca “Pacific Discovery” ve “GH Discovery” isimli römorkörler de dev yapının manevrasına destek verdi.