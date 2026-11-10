Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 88’inci yılında yurt genelinde düzenlenen törenlerle anıldı. 10 Kasım saat 09.05’i gösterdiğinde Türkiye’nin dört bir yanında hayat adeta durdu.
Sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar, bulundukları yerlerde saygı duruşuna geçti. Sokaklarda, caddelerde, iş yerlerinde ve okullarda binlerce kişi, Atatürk’ü anmak için aynı anda sessizliğe büründü. İşte o anlar...
Başkent Ankara'da bir inşaatta işçiler saat 09.05'te inşaatın çatısına çıkarak Atatürk'ü andı.
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA SİRENLER ÇALDI
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında Çanakkale ile Eceabat arasında deniz ulaşımını sağlayan feribotlarda saat 09.05'te sirenler çaldı.
Boğaz geçişi yapan "Yenice" feribotunda bulunanlar ve gemi personeli saygı duruşunda bulundu.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen diğer gemiler de siren çaldı.