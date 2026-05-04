TÜİK bugün vatandaşın cebini doğrudan etkileyen enflasyon verisini açıklayacak. Açıklanacak enflasyon verisine göre kira artış tavan oranı, emekli ve memur zammına dair önemli veriler vatandaşın odağında. BEKLENTİLER YÜKSELDİ AA Finans'ın anketine göre enflasyon beklentisi yüzde 3,19 oldu. Mart ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 30,87 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 1,94 olarak açıklanmıştı. MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NETLEŞMEYE YAKIN Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Bununla beraber emekli ve memur maaşlarında 4 aylık enflasyon farkı belli olacak. Ayrıca mayıs ayı kira artış oranı da belli olacak. İTO NİSAN AYI ENFLASYONU İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, nisan ayında İstanbul enflasyonu yüzde 3,74 olurken, yıllık bazda 36,83 olarak açıklandı

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.