İstanbul'da bugün kuvvetli lodos etkisini artırmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), güneyli yönlerden esecek rüzgarın cuma günü kısa süreli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceğini bildirdi. Fırtınanın cumartesi öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Özellikle sabah saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte evlerin balkonlarında bulunan ve sabitlenmemiş eşyalar risk oluşturabilir. Bu nedenle vatandaşların gün içerisinde balkonlarını ve teraslarını kontrol ederek gerekli önlemleri alması önem taşıyor.

BALKONDAKİ SAKSILAR VE SANDALYELERİ KALDIRIN

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle balkonlarda bulunan saksılar, plastik sandalyeler, küçük masalar ve hafif mobilyalar hareket ederek aşağı düşebilir. Yüksek katlı binalarda bu tür eşyaların düşmesi ciddi yaralanmalara ve maddi hasara yol açabilir.

Vatandaşların özellikle saksıları balkon kenarlarında bırakmaması, hafif eşyaları mümkünse kapalı alanlara taşıması ve sabitlenebilen malzemeleri güvenli hale getirmesi gerekiyor. Balkonlarda unutulan şemsiye, çamaşır askısı ve benzeri eşyaların da kontrol edilmesi önem taşıyor.

ÇATI VE PENCERE ÖNLERİNDEKİ EŞYALARA DA DİKKAT

Lodosun etkisi yalnızca balkonlarla sınırlı kalmayabilir. Çatılardaki gevşek kiremitler, tente ve brandalar, bina cephelerindeki sabitlenmemiş parçalar kuvvetli rüzgarda yerinden kopabilir.

Bu nedenle vatandaşların bina çevrelerinde yürürken çatı saçaklarının altında beklememesi, ağaçların ve reklam panolarının yakınında bulunmaktan kaçınması gerekiyor. Araç sahiplerinin de otomobillerini mümkün olduğunca ağaç diplerine ve çatı parçalarının düşebileceği alanlara park etmemesi öneriliyor.

FIRTINANIN CUMARTESİ ÖĞLE SAATLERİNE KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da bugün etkisini artıracak lodos, cumartesi öğle saatlerine kadar devam edecek. Rüzgarın zaman zaman saatte 90 kilometreye ulaşabilecek kuvvetli hamleler yapması bekleniyor.

Vatandaşların fırtına süresince balkonlarını, teraslarını ve bina çevresindeki eşyaları kontrol etmesi, zorunlu olmadıkça riskli alanlarda bulunmaması ve kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği tehlikelere karşı tedbirli olması gerekiyor.