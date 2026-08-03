Güneşli havalarda çamaşırları dışarıda kurutmak yaygın bir alışkanlık olsa da, yüksek Ultraviyole (UV) indeksi kumaşlar ve tekstil ürünleri üzerinde ciddi hasarlara yol açabiliyor. Uzmanlar, sıcak günlerde çamaşır asmadan önce yalnızca hava durumunun değil, günün UV değerlerinin de kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

UV IŞINLARI KUMŞALARA NASIL ZARAR VERİYOR

Güneşten gelen güçlü UV ışınları, kumaşlardaki boya moleküllerini parçalayarak renklerin ağarmasına ve solmasına neden oluyor. Siyah, lacivert ve kırmızı gibi koyu ve canlı renkler bu hasardan ilk etkilenen tonlar arasında yer alıyor. Giysilerin yalnızca güneşe bakan yüzünün solması ise belirgin renk farklarına ve alacalı bir görünüme yol açıyor.

Zarar yalnızca renkle sınırlı kalmıyor; uzun süreli maruz kalma kumaş liflerini zayıflatarak tekstil ürünlerini gevrekleştiriyor ve yırtılmaya karşı daha hassas hale getiriyor: Spor giyim ve mayo gibi elastan içeren esnek malzemeler, doğrudan güneş altında kaldığında formunu ve esnekliğini kaybedebiliyor.

Güçlü UV ışınları altında zamanla sararma gösterebiliyor. Kıyafetler üzerindeki baskılı tasarımlar daha hızlı çatlayabilirken, elastik bel bantları ve lastikler daha çabuk yıpranıp deforme oluyor.

11:00 İLE 15:00 SAATLERİ ARASINDA ÇAMAŞIR KURUTMAYIN

UV indeksinin yüksek seyrettiği günlerde çamaşırları dışarıda kurutmak için en riskli zaman dilimi, güneş ışınlarının dik geldiği 11:00 ile 15:00 saatleri arası olarak gösteriliyor.

Giyim ve tekstil uzmanları, giysilerin ömrünü uzatmak için şu adımların izlenmesini öneriyor: Çamaşırları sabahın erken saatlerinde asıp öğle saatlerinden önce içeri almak, hem hızlı kuruma sağlıyor hem de güneşin henüz zayıf olan ışınlarından korunmayı mümkün kılıyor.

Zirve saatler geçtikten sonra asılan çamaşırlar, günün kalan sıcaklığından yararlanırken en zararlı ışınlardan kaçınmış oluyor. UV indeksinin çok yüksek olduğu dönemlerde, özellikle hassas ve koyu renkli kıyafetlerin doğrudan güneş görmeyen gölge alanlarda veya iç mekanda kurutulması tavsiye ediliyor.