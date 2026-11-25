Öğleden sonra 15.00'ten sonra tüketilen yüksek şekerli gıdalar, gece boyunca derin uyku süresini kısaltıyor. Yatmadan birkaç saat önce yükselen kan şekerini dengelemek için salgılanan hormonlar, gece uyanmalarını artırarak dinlenme kalitesini düşürüyor.

KAN ŞEKERİ DALGALANMALARI UYKU DÖNGÜSÜNÜ BOZUYOR

Klinik araştırmalar, günün ikinci yarısında vücuda alınan rafine şeker ve basit karbonhidratların metabolizma üzerindeki etkilerini inceledi. Geç saatlerde tüketilen bu gıdaların kan şekerinde ani yükseliş ve düşüşlere yol açtığı saptandı. Yaşanan bu dalgalanmaların, gece boyunca kesintisiz sürmesi gereken uyku döngüsünü doğrudan bozduğu kanıtlandı.

STRES HORMONLARI GECE BOYUNCA DEVREYE GİRİYOR

Vücut, yatma saatine yakın yükselen kan şekerini dengelemek için savunma mekanizmasını devreye sokuyor. Bu süreçte kandaki glikoz seviyesini düzenlemek amacıyla kortizol ve adrenalin hormonları salgılanıyor. Normal şartlarda gece düşmesi gereken bu hormonların yükselmesi, vücudu uyanıklık ve alarm durumuna geçiriyor.

BEYNİN DERİN DİNLENME EVRESİ ENGELLENİYOR

Kortizol ve adrenalin salınımının artması, beynin fiziksel ve zihinsel yenilenme sağladığı derin uyku evresine geçişini engelliyor. Yüzeysel uyku evresinde kalan bireylerde gece boyunca sık sık uyanma durumu görülüyor. Araştırma sonuçları, kesintisiz ve dinlendirici bir gece uykusu için saat 15.00'ten sonra şeker tüketiminden kaçınılması gerektiğini ortaya koyuyor.