İstanbul'da bugün etkili olması beklenen kuvvetli yağış öncesinde vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçecek sürücüleri belirli bir saate kadar köprüleri kullanmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da bugün beklenen kuvvetli yağışın özellikle akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Yağışın zamanlamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından İstanbullulara yönelik bir uyarı paylaştı.

"SAAT 17.00'DEN ÖNCE KÖPRÜLERİ GEÇİN"

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yapacak vatandaşlara seslenen Şen, şu ifadeleri kullandı: "Bugün İstanbul un Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçecekler saat 17:00 den önce köprüleri geçin. Kuvvetli yağış bu saatlerden sonra boğaz ve Anadolu yakasında etkili olacak."