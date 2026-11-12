Havaların soğumasıyla birlikte Avrupa'da enerji tasarrufu için evlerde uygulanabilecek basit yöntemler yeniden gündem oldu. Uzmanlar, özellikle kış aylarında perdelerin sadece yatmadan önce değil, hava kararmadan kapatılması gerektiğine dikkat çekiyor. İngiltere'de yapılan uyarı, soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı Türkiye'deki haneler için de önem taşıyor.

İngiltere'de British Gas bünyesinde görev yapan akıllı enerji mühendisi Jessica Rawstron, pencerelerin evlerdeki önemli ısı kaybı noktalarından biri olduğunu belirterek perdelerin hava kararmadan önce kapatılmasını öneriyor. Kış aylarında gün ışığından yararlanmak için perdelerin sabah açılması, güneş battıktan önce ise yeniden kapatılması tavsiye edildi.

Uyarının yalnızca İngiltere'yle sınırlı olmadığı görülüyor. Fransa'da da resmi enerji tasarrufu tavsiyelerinde gece panjur ve perdelerin kapatılması, camlardan kaynaklanan ısı kaybının azaltılması için öneriliyor. Türkiye'de ise uzmanlar, özellikle yalıtımsız duvarlar ve tek camlı pencerelerin ısı kaybını artırdığına dikkat çekiyor. Gündüz güneş ışığından yararlanılması, akşam saatlerinde perdelerin kapatılması öneriliyor.

SAAT 17:00'DEN ÖNCE PERDELERİ KAPATIN ÇAĞRISI GELDİ

Enerji tasarrufu için önerilen bu yöntemin temelinde, pencerelerden dışarıya kaçan sıcaklığın azaltılması bulunuyor. Your NRG tarafından paylaşılan verilere göre standart perdeler ısı kaybını yüzde 15 ila 17, panjurlar ise yüzde 13 ila 14 oranında azaltabiliyor.

Doğru şekilde monte edilen termal perdelerde bu oran yüzde 25'e kadar çıkabiliyor. Ancak sonuçlar evin yalıtımına, pencere yapısına ve perde özelliklerine göre değişebiliyor.

Uzmanların önerdiği uygulama ise oldukça basit:

Sabah güneş doğduğunda perdeleri açarak güneş ışığından yararlanın.

Güneş batmadan, hava kararmaya başlamadan perdeleri kapatın.

Özellikle gece boyunca perdeleri kapalı tutun.

Kalın veya termal özellikli perdeler kullanarak yalıtımı destekleyin.

Kalorifer peteklerinin üzerini perdelerle kapatmayın.