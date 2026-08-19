Altın fiyatları, salı günü yaşanan yaklaşık yüzde 2'lik sert düşüşün ardından çarşamba günü yeniden yükselişe geçti. TSİ 08.41 itibarıyla spot altın 4.341 dolarda hareketleniyor. Ons altın yüzde 0,5 artışla ons başına 4.356,55 dolara kadar yükselmişti.

Yurt içinde gram altında da hareketlenmeler görüldü. TSİ 08.41 itibarıyla gram altın 6.690 lirada bulunuyor.

"4.390 DOLAR AŞILIRSA YÜKSELİŞ SİNYALİ DEVAM EDER"

FXTM Piyasa Araştırmaları Başkanı Lukman Otunuga, altının 4.390 dolar seviyesinde kritik bir direnç noktasında olduğunu vurguladı. Otunuga, "Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kırılma gerçekleştirmesi halinde 4.505 dolara doğru yeni bir yükseliş hareketinin önünün açılabileceğini" belirtti. Bu senaryoda salı günkü kayıpların önemli bir bölümünün geri alınması mümkün olabilir.

Ancak 4.390 doların altında kalınması halinde piyasanın yeniden satış baskısıyla karşılaşması ve hareketin dalgalı seyretmesi bekleniyor. Aşa yönlü senaryoda ise 4.300 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde satış baskısının güçlenmesi ve yatırımcıların karşısına 4.200 ile 4.150 dolar seviyelerinin çıkması ihtimali bulunuyor.

FED TUTANAKLARI VE FAİZ MESAJI

Yatırımcıların odağı artık Fed'in Temmuz toplantısının tutanaklarına çevrildi. Fed'in 28-29 Temmuz'daki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına ilişkin tutanaklar TSİ 18.00'de açıklanacak. Piyasa, özellikle faiz artırımını savunan üyelerin gerekçelerine ve toplantı sırasında oluşan görüş ayrılıklarına odaklanacak.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in eylül ayında faizleri sabit tutma ihtimalini yüzde 64, faiz artırma ihtimalini ise yüzde 36 olarak fiyatlıyor. ABD ekonomisinden gelen zayıf veriler, faiz artırım beklentilerinin gerilemesinde etkili oldu.

Daha güvercin bir Fed mesajı altın için destekleyici olabilir. Buna karşılık enflasyon ve faizler konusunda daha sert mesajlar, dolar ve tahvil getirilerini yukarı çekerek altın üzerinde baskı yaratabilir. OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, Fed'in faiz artırım beklentilerindeki düşüşün altın için destekleyici olduğunu belirtirken, artan mali endişelerin de değerli metal lehine çalıştığını ifade etti.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE PETROL

Altın piyasasının gündeminde para politikası kadar jeopolitik riskler de bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, salı günü İran ile herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi ve Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savundu. Bu açıklamalar, İran'ın söz konusu kritik su yolundaki gemi trafiğinin kapalı olduğu yönündeki iddiasıyla çelişti.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler petrol piyasası üzerinden de altını etkileyebilir. Bölgedeki gerilimin artması güvenli liman talebini destekleyebilirken, petrol fiyatlarının yükselmesi küresel enflasyon beklentilerini artırarak faizler üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabilir.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları da üst üste dördüncü seansta yükselişini sürdürdü. Petrol fiyatlarının daha uzun süre yüksek kalması halinde merkez bankalarının faiz indirimlerinde daha temkinli davranması gerekebilir. Böyle bir tablo altın üzerinde baskı oluşturabilir. Buna karşılık çatışma ve arz risklerinin büyümesi halinde güvenli liman talebindeki artış, altın fiyatlarında yükselişi destekleyebilir.

DİĞER DEĞERLİ METALLER

Altın dışındaki değerli metallerde farklı fiyatlamalar görüldü. Spot gümüş yüzde 0,4 gerileyerek ons başına 63,03 dolara inerken, platin yüzde 0,5 artışla 1.720,10 dolara yükseldi. Paladyum ise 1.289,45 dolar civarında yatay seyretti.

TD Securities, gümüş ve platin grubu metallerin 2027'nin ikinci yarısında daha destekleyici bir makroekonomik ortamdan faydalanabileceğini değerlendiriyor. Enflasyon risklerinin azalması, doların zayıflaması ve taşıma maliyetlerinin düşmesi halinde bu metallerin altından daha güçlü performans gösterebileceği öngörülüyor.