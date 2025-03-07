Yapılan bir araştırma, çoğu kişinin saatte 50 kez cihazlarını bildirimler için kontrol ettiklerini ve bunun çoğu zaman stres seviyelerini artırarak yatmadan önce kaygı hissetmelerine yol açtığını gösteriyor. Öte yandan her 3 kişiden birinin kitap okuyarak rahatlamaya çalışmasına rağmen bildirimlerin devam eden dikkat dağıtıcı etkisi nedeniyle uykudan önce telefonlarını kontrol etmeye devam ettikleri belirtiyor.

Nörobilimci Dr. Mark Williams, sağlıklı bir gece uykusu için yatmadan en az 1 saat önce telefonlardan ve bildirimlerden uzak durulması gerektiğini vurgularken, "Telefonumuzun titremesi veya bildirim sesi, beynimize hemen ilgilenmemiz gereken bir şey olduğunu sinyal eder, bu da bizi sürekli tetikte tutar" ifadelerine yer verdi. Bu da, dikkatinizin dağılmasıyla, tekrar odaklanmanın 60 ila 90 saniye sürdüğünü ve bunun da gün boyunca verimliliğinizi düşürdüğüne dikkat çekti.

UYKU KALİTENİZİ ARTIRMAK İÇİN BUNLARI YAPABİLİRSİNİZ

Araştırmaya göre, gün boyunca dikkat dağıtan bildirimlerle karşı karşıya kalan çoğu kişi için bu durumun özellikle gece yatmadan önce kaygıya neden olduğu açıklandı. Ancak bu durumun üstesinden gelmek ve uyku kalitesini artırmak için yapılabilecek bazı sağlıklı değişiklikler var. İşte bazı öneriler: