Küresel piyasalarda altın fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması, lüks saat sektöründe ezber bozan bir dönemi başlattı.

Yatırım amaçlı altına olan talebin artmasıyla birlikte, bazı klasik ve vintage altın saatlerin sadece içerdikleri metalin değeri, piyasadaki ikinci el satış değerinin üzerine çıktı. Bu durum, koleksiyon değeri taşımayan veya piyasada yoğun şekilde bulunan birçok lüks modelin geri dönüşüme gönderilmesine yol açıyor.

Reuters'ın bir düzineden fazla tüccar, sektör uzmanı ve yatırım danışmanıyla yaptığı görüşmelere göre; Omega ve LVMH grubuna bağlı TAG Heuer gibi markaların ikinci el modelleri, bu eritme trendinden en çok etkilenenler arasında yer alıyor.

İngiliz altın tüccarı ve müzayede evi yöneticisi Jon White, Mayıs ayında 1970'lerin sonlarına ait, mükemmel durumdaki 18 ayar bir Omega Constellation saatini erittiğini belirtti. White, söz konusu saatin altın içeriğinin değerinin 5.750 sterlin (7.749 dolar) olarak belirlendiğini, buna karşın saatin açık artırmadaki tahmini satış değerinin %35 daha az, yani 4.000-4.500 sterlin civarında kaldığını ifade etti.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ VE MARKALAR SESSİZ

Watches of Switzerland'ın ikinci el saat birimi kurucusu James Lamdin, erime olayının esas olarak güncel ikinci el saatlerde ve koleksiyon değeri olmayan eski vintage modellerde yaşandığını doğruladı. Sektördeki bu hareketliliğe karşın Swatch ve Rolex sözcüleri konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını bildirirken; LVMH, Richemont, Patek Philippe ve Audemars Piguet ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde toplam altın geri dönüşümü %5 artarak 366 tona ulaştı. Lüks saatler, kasanın ve kayışın yapısına göre ince bir altın parçasından 200 gramdan fazla altına kadar farklı miktarlarda değerli metal içerebiliyor. Bu da saatlerin hurda değerinin on binlerce dolara ulaşabileceği anlamına geliyor.

SATILMAYAN YENİ STOKLAR DA PARÇALANIYOR

Uzmanlar, altının ons fiyatının yüksek seyrini sürdürmesi beklenen önümüzdeki dönemde de lüks saatlerin parçalara ayrılması yönündeki baskının devam edeceğini öngörüyor.

Sektör temsilcilerine göre sadece eski saatler değil, piyasada fazla üretilen ve satılmamış olarak bekleyen bazı yeni stoklar da doğrudan eritmeye gidiyor. James Lamdin, İsviçre pazarında satılmamış çok fazla stok bulunduğunu ve bu hiç kullanılmamış saatlerin fazla üretim sebebiyle temelde parçalarına ayrıldığını dile getiriyor.

Öte yandan, yeni üretim miktarını sıkı bir şekilde kontrol eden Patek Philippe ve Rolex gibi üst düzey markalar, ikinci el piyasasında eritme değerinin çok üzerinde primler elde etmeye devam ediyor. Chrono Hunter yetkilisi Simon Lazarus, bazı özel modeller için bekleme listelerinin iki ila sekiz yıl arasında değiştiğini belirtiyor. TAG Heuer, Breitling ve Omega gibi markalar ise alıcıların ikinci el piyasasında daha uygun fiyatlara yönelmesi nedeniyle yüksek perakende fiyatları belirlemekte zorlanıyor.

Sektör analizlerine göre, Omega'nın Speedmaster gibi bazı modelleri satıldıktan sonra değer kaybedebiliyor ve bu da hurdaya çıkarılma riskini artırıyor.