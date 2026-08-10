Sahne performansı kadar lüks yaşam tarzıyla da sık sık gündeme gelen Ajda Pekkan, koleksiyonuna dikkat çeken bir saat daha ekledi. Yatırımlarını ağırlıklı olarak gayrimenkul ve değerli eşyalardan yana kullanan Süperstar'ın, İsviçreli dünyaca ünlü bir saat markasının özel üretim modeline 5 milyon lira ödediği iddia edildi.

AJDA PEKKAN'IN SAAT KOLEKSİYONU BÜYÜYOR

Yıllardır kazancını gayrimenkul, mücevher ve değerli yatırımlara yönlendiren Ajda Pekkan'ın lüks saatlere olan ilgisi de biliniyor. Pekkan'ın koleksiyonunda 12 adet lüks saat bulunduğu belirtilirken, Süperstar'ın son tercihi de koleksiyonunun değerini artırdı.

5 MİLYON LİRALIK ÖZEL ÜRETİM SAAT

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde İsviçre merkezli dünyaca ünlü bir saat markasının özel serisinden bir model satın aldı. Söz konusu saatin değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu öne sürüldü. Özel üretim saat, Pekkan'ın lüks koleksiyonundaki yerini aldı.

SÜPERSTAR'IN LÜKS TERCİHLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava'da sahne alan ve binlerce müzikseverle buluşan Ajda Pekkan, yıllardır hem kariyeri hem de yaşam tarzıyla adından söz ettiriyor.