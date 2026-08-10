Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminini yayımladı. İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı yapılırken, Samsun, Kars, Ardahan ve Erzurum'da kuvvetli yağış beklendiği açıklandı.

ÖĞLE SAATLERİNDE YAĞIŞ GELİYOR

İstanbul, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Marmara genelinde kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Özellikle kıyı kesimlerinde deniz ulaşımında aksamalara neden olabilecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre Samsun, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yağışlar zaman zaman etkisini artıracak. Ani sağanakların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.

Ege Bölgesi'nin kıyıları az bulutlu geçerken Muğla'nın iç kesimlerinde kısa süreli sağanaklar görülebilecek. Akdeniz'de Toroslar çevresi ile Osmaniye'nin doğusunda yerel yağış beklenirken, İç Anadolu'da Yozgat çevrelerinde öğle saatlerinde sağanak geçişleri görülecek. Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Van çevresinde de gök gürültülü sağanak etkili olacak.

EGE'DE DE KISA SÜRELİ SAĞANAKLAR...

Diğer bölgelerde hava durumu nasıl olacak?Ege Bölgesi'nin kıyıları az bulutlu geçerken Muğla'nın iç kesimlerinde kısa süreli sağanaklar görülebilecek. Akdeniz'de Toroslar çevresi ile Osmaniye'nin doğusunda yerel yağış beklenirken, İç Anadolu'da Yozgat çevrelerinde öğle saatlerinde sağanak geçişleri görülecek. Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Van çevresinde de gök gürültülü sağanak etkili olacak.

YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR...

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceğini bildirdi. Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, diğer bölgelerde ise hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.