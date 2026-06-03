Kripto para piyasasında satış baskısı derinleşirken Bitcoin fiyatı 66 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Böylece Bitcoin mart sonundan bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Kripto piyasasındaki toplam tasfiye miktarı ise 1,83 milyar dolara ulaştı.

BİTCOİN'DE SERT DÜŞÜŞ

Lider kripto para birimi Bitcoin, 65 bin 409 dolara kadar geriledi. Bitcoin bugün TSİ 16.20'de 67 bin 219 dolar seviyesinde bulunuyor.

Büyük beklentilere rağmen Bitcoin, son beş yılda Kasım 2021'de gördüğü 69 bin dolarlık zirvesinin altında kalarak yatırımcısını memnun edemedi.

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum'da da aşağı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Ethreurum bin 817 dolara kadar sert geri çekilme yaşadı. Bugün saat 16.20'de bin 870 dolar seviyesinde bulunuyor.

MİLYARLARCA DOLAR BUHAR OLDU

İnvesting'de yer alan habere göre, CoinGlass verilerine göre son 24 saatte yaklaşık 277 bin yatırımcı tasfiye oldu. Kripto piyasasındaki toplam tasfiye miktarı ise 1,83 milyar dolara ulaştı.

Tasfiyelerin yüzde 90’dan fazlasını long pozisyonlar meydana geldi.

Bitcoin ve Ethereum tarafındaki yoğun long pozisyonlar peş peşe silinirken piyasadaki korku belirgin şekilde derinleşti.

MICROSTRATEGY DEPREMİ

Düşüşü tetikleyen diğer faktör ise Strategy’nin Bitcoin satışı oldu. Şirket, 26-31 Mayıs tarihleri arasında 32 BTC’yi yaklaşık 2,5 milyon dolar karşılığında sattığını 1 Haziran’da açıkladı. Bu hamle, şirketin 2022’den beri yaptığı ilk Bitcoin satışı olarak kayıtlara geçti.

ABD-İRAN GERİLİMİ KRİPTODA BASKIYI ARTIRDI

Bitcoin’deki sert geri çekilme, ABD ile İran arasında yeniden yükselen tansiyonun etkisiyle daha da tetiklendi.

ABD Merkez Komutanlığı, İran’ın Orta Doğu’daki saldırı girişimlerine karşı yeni savunma operasyonları gerçekleştirdiğini açıkladı.

CENTCOM açıklamasına göre İran, bölgedeki bazı ülkelere balistik füze saldırıları düzenledi ancak hedeflerin hiçbirine ulaşamadı.

Açıklamada Kuveyt ve Bahreyn’e yönelik füze girişimlerinin de engellendiği belirtildi. Piyasadaki risk iştahı bu gelişmelerle birlikte daha da zayıfladı.

Yaklaşık 150 milyar dolarlık kripto piyasa değeri kısa sürede silindi.

Bitrue Research Institute araştırma lideri Andri Fauzan Adziima ise Bitcoin’deki düşüşün yalnızca İran kaynaklı olmadığını düşünüyor.

Adziima’ya göre piyasadaki baskının temel nedenleri arasında kaldıraçlı tasfiyeler, ETF çıkışları ve teknik kırılımlar yer alıyor. Ancak jeopolitik gerilim mevcut korkuyu daha da büyütüyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.