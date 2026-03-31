İstanbul'da günlerdir aralıksız süren sağanak yağışlar bugün itibarıyla etkisini yavaş yavaş yitiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi öngörülüyor. Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Antalya ve Hatay gibi birçok çevre ilde sağanak geçişleri beklenirken, hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
Megakentte yağışlara verilen bu ara uzun sürmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, etkisini yitiren sistemin hemen ardından Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava dalgası yarın Marmara Bölgesi'ne ulaşacak.
Aralıklarla sağanak bırakması beklenen bu yeni sistemin şehirde 4-5 gün boyunca etkisini sürdüreceği bildirildi. Yağışlı geçecek bu süre zarfında kentteki hava sıcaklıklarının ise 14 ile 19 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.