Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının dördüncü ve son Enflasyon Raporu'nu bugün kamuoyuyla paylaşacak. Başkan Fatih Karahan'ın sunacağı raporda, yüzde 28 olan yıl sonu enflasyon tahmininin korunup korunmayacağı açıklanacak.
Enflasyon Raporu 2026-IV bilgilendirme toplantısı, 12 Kasım Perşembe günü (bugün) saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde başlayacak.
Karahan, saat 11.00'e kadar raporun sunumunu yapacak; ardından 11.00-11.30 arasında basın mensupları ve ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. Toplantı, TCMB'nin internet sitesi, X hesabı ve YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
AĞUSTOSTA TAHMİN 2 PUAN YÜKSELTİLMİŞTİ
Merkez Bankası, 13 Ağustos'taki üçüncü Enflasyon Raporu toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltmişti. İki puanlık artışta enerji fiyatları, ithalat maliyetleri, gıda enflasyonu ve yönetilen fiyatlara ilişkin varsayımlardaki güncellemeler etkili olmuştu.
Karahan, aynı toplantıda enflasyonun 2027 sonunda yüzde 15'e, 2028 sonunda yüzde 9'a gerilemesini, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanmasını öngördüklerini belirtmişti.
Yeni raporda 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin tahminlerin yanı sıra gıda ve enerji fiyatlarına yönelik varsayımlar da izlenecek. Toplantıda sıkı para politikası, iç talep, fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerine ilişkin mesajların öne çıkması bekleniyor.
EKİMDE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 29,77 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,58 arttı. Yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 29,77 olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 1,65, yıllık yüzde 27,41 artış gösterdi.
PİYASAYA ETKİS NE OLUR?
Enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilmesi, Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını daha uzun süre koruyacağı ve faiz indirimlerini erteleyeceği beklentisini güçlendirerek TL mevduat cazibesiyle dolar kurundaki yükselişi frenleyebilir; ancak yüksek faiz baskısı nedeniyle Borsa İstanbul’da satış baskısı yaratabilir.
Tahminin piyasa beklentilerinin aksine düşürülmesi durumunda ise erken faiz indirimi beklentileri canlanarak borsaya güçlü bir alım getirebilirken, faiz avantajının zayıflama ihtimali dolar kuru üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabilir.
Tahminin yüzde 28 seviyesinde sabit bırakılması halinde ise mevcut görünüm piyasalarca zaten fiyatlandığı için döviz ve hisse senedi piyasalarında ilk etapta nötr ve sakin bir seyir izlenebilir.
Dolayısıyla her üç senaryoda da piyasanın kalıcı yönünü, rakamdan ziyade Başkan Fatih Karahan’ın faiz politikasına dair vereceği sözlü yönlendirmeler belirleyecektir.