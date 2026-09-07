Van ile Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan karayolu, yüksek rakımı, yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle kış mevsiminde trafiğe kapatılıyor. Yol genellikle haziran ayının ilk haftasında yeniden ulaşıma açılırken, bu süre zarfında Bahçesaray'a gidiş gelişler Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden geçen alternatif güzergah üzerinden sağlanıyor. Bölgede ulaşımın kış aylarında da sürdürülebilmesi ve çığ riskinden etkilenmemesi amacıyla yeni bir tünel projesi planlandı.

SONDAJ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Gevaş ve Bahçesaray ilçeleri arasında inşa edilmesi planlanan yaklaşık 13 kilometrelik tünel için Karayolları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri tarafından saha çalışmaları başlatıldı. Ekipler, proje kapsamında güzergahın jeolojik ve coğrafi özelliklerini incelemek üzere etüt ve sondaj faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından proje hazırlıklarının bitirilmesi ve ihale sürecinin başlatılması öngörülüyor. İhale sürecinin sonuçlanmasıyla birlikte tünelin yapım aşamasına geçilecek.

Tünel projesine ilişkin güzergah bilgilerini paylaşan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, yapının ilk etapta tek tüp olarak planlandığını belirtti. Aktarılan bilgilere göre, tünelin girişinin Gevaş ilçesine bağlı bir mahalle sınırlarında, çıkışının ise Bahçesaray ilçe girişine yakın bir noktada konumlandırılması planlanıyor.