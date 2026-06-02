Şirketin üzerinde çalıştığı sistem, teorik olarak Concorde'dan yaklaşık 2,5 kat daha hızlı uçabilecek hava araçlarının geliştirilmesine imkan sağlayabilir. Bu sayede bugün saatler süren bazı uzun mesafeli uçuşların gelecekte çok daha kısa sürede tamamlanabileceği belirtiliyor.

Birkaç ay önce gerçekleştirilen testlerin ardından çalışmalarını sürdüren şirket, teknolojiyi daha ileri seviyelere taşımayı hedefliyor. Mühendisler, sistemin gelecekte hem askeri hem de sivil havacılık alanında kullanılabilecek hipersonik platformların önünü açabileceğini ifade ediyor.

YENİ NESİL HİPERSONİK MOTOR DİKKAT ÇEKİYOR

Venus Aerospace, döner patlamalı ramjet motoru olarak bilinen yeni sistemde önemli bir test aşamasını tamamladığını açıkladı. Geleneksel jet motorlarından farklı çalışan bu teknoloji, yakıtın sürekli yanması yerine kontrollü patlamalarla itki üretiyor.

Mühendisler, bu yöntemin geleneksel motorlara kıyasla daha yüksek verimlilik sağlayabileceğini ve hipersonik uçuş teknolojilerinin geliştirilmesine katkıda bulunabileceğini belirtiyor. Şirket, uzun vadede bu teknolojiyi çok yüksek hızlara ulaşabilecek hava araçlarında kullanmayı amaçlıyor.

CONCORDE'DAN ÇOK DAHA HIZLI OLABİLİR

1976 yılında hizmete giren Concorde, yaklaşık Mach 2 hızında uçabiliyordu. Yeni motor teknolojisinin ise teorik olarak Mach 6 seviyelerine yaklaşabilecek platformların geliştirilmesine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Bu hızlara ulaşılması durumunda Pasifik Okyanusu'nun yaklaşık iki saat içinde aşılabileceği, New York-Tokyo gibi uzun mesafeli rotaların ise günümüzdeki yolculuk sürelerine kıyasla önemli ölçüde kısalabileceği değerlendiriliyor.

TİCARİ KULLANIMA HENÜZ UZAK

Uzmanlar, test sonuçlarının umut verici olduğunu ancak teknolojinin ticari yolcu uçaklarında kullanılabilmesi için önünde uzun bir süreç bulunduğunu vurguluyor. Güvenlik, yakıt tüketimi, maliyet ve sertifikasyon gibi birçok aşamanın tamamlanması gerekiyor.

Buna rağmen havacılık sektöründe hipersonik ulaşımın yeniden gündeme gelmesi, Concorde sonrası dönemin en dikkat çekici gelişmelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Şirket yetkilileri, gelecekte dünyanın farklı noktaları arasındaki seyahat sürelerini birkaç saate indirmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Ancak uzmanlar, bu hedeflere ulaşılabilmesi için teknolojinin yıllar sürecek ek testlerden ve sertifikasyon süreçlerinden geçmesi gerektiğine dikkat çekiyor.