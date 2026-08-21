Adana’nın kuzey ilçelerini İç Anadolu’ya bağlayacak Kozan-Mansurlu yolunda çalışmalar devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Adana-Kayseri arasındaki ulaşım süresinin yaklaşık 2 saate düşmesi hedefleniyor.

SON 3 KİLOMETRE İÇİN İHALE HAZIRLIĞI

Yolun tamamen hizmete açılması için yaklaşık 3 kilometrelik bölüm kaldı. Bu kısmın tamamlanması için Karayolları Genel Müdürlüğü nezdinde ihale aşamasına gelindiği bildirildi.

Projenin tamamlanmasıyla Adana’nın Kayseri ve İç Anadolu ile bağlantısı güçlenecek, bölgedeki ulaşım ve lojistik önemli ölçüde hızlanacak. Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli gibi kuzey ilçelerinin Adana’ya ulaşımı da kolaylaşacak.