Salvador-Itaparica Köprüsü, bugün büyük ölçüde feribot ve teknelerle yapılan ulaşımı doğrudan karayoluna taşıyacak. Böylece özellikle yoğun dönemlerde oluşan beklemelerin azalması ve Bahia'nın güneyine yapılan yolculukların yaklaşık 2 saat kısalması hedefleniyor.

DENİZİN ORTASINDAN 12,4 KİLOMETRE GEÇECEK

Köprü, Brezilya'nın Bahia eyaletindeki All Saints Körfezi'nin üzerinden geçecek. Ana yapı 12,4 kilometre boyunca denizin üzerinde ilerleyerek Salvador ile Itaparica Adası arasında kesintisiz kara yolu bağlantısı sağlayacak. İnşaatın ilk büyük aşaması 2026 yılında başladı.

Köprünün bazı bölümleri deniz trafiğini engellememek için oldukça yüksek yapılacak. Ana kulelerin yaklaşık 85 metre yüksekliğe ulaşması ve büyük gemilerin altından geçebileceği geniş bir açıklık bırakılması planlanıyor. Köprünün temelleri ise deniz tabanına yerleştirilecek kazıklarla sabitlenecek.

Yalnızca köprü yapılmayacak. Proje kapsamında Salvador tarafında yeni bağlantı yolları, Itaparica Adası'nda ise yaklaşık 30 kilometrelik yeni yol ağı oluşturulacak. Böylece köprüden çıkan araçlar mevcut kara yolu sistemine doğrudan bağlanabilecek.

YOLCULUK SÜRESİ 2 SAAT KISALACAK

Salvador ile Itaparica arasındaki geçiş bugün feribotla yaklaşık 1 saat sürüyor. Yeni köprü tamamlandığında ise aynı mesafenin otomobille yaklaşık 15 dakikada geçilmesi bekleniyor. Böylece iki nokta arasındaki ulaşımda feribota ihtiyaç kalmayacak.

Köprünün yalnızca iki nokta arasındaki geçişi değil, Bahia'nın güneyine yapılan yolculukları da hızlandırması bekleniyor. Yetkililerin hesaplamalarına göre bazı güzergâhlarda yaklaşık 200 kilometrelik yol ortadan kalkacak, seyahat süresi ise 2 saate kadar azalacak. Köprüden günde yaklaşık 28 bin aracın geçmesi öngörülüyor.

Yaklaşık 11,6 milyar Brezilya realine mal olması beklenen dev projenin mevcut takvime göre 2031 yılında tamamlanması planlanıyor. Böylece yıllardır konuşulan Salvador ile Itaparica arasındaki doğrudan kara yolu bağlantısı hayata geçirilmiş olacak.