Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki P.A., babasının yeni satın aldığı ve evlerinin önünde park halinde duran otomobilin bagajına ailesinden habersiz bir şekilde girdi. Küçük çocuğun bagaj kapağını arkasından kapatması üzerine mekanizma kilitlendi ve P.A. içeride mahsur kaldı.
Yaklaşık 2 saat boyunca çocuklarından haber alamayan ve çevrede yaptıkları aramalardan sonuç alamayan aile fertleri büyük bir panik yaşadı. P.A.'yı daha geniş bir alanda aramak isteyen aile, babanın yeni aldığı otomobile binerek mahalledeki sokakları dolaşmaya başladı.
Otomobille sokak sokak gezerek kayıp çocuklarını arayan aile, bir süre sonra aracın arka kısmından gelen tıkırtı ve ağlama seslerini duydu. Seslerin bagajdan geldiğini anlayarak şoke olan aile, hemen aracı sağa çekip bagajı açmaya çalıştı ancak kilitlenen kapağı bir türlü açmayı başaramadı.
Bagaj kapağını açamayan çaresiz ailenin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, bagaj kapağını dışarıdan zorlamak yerine aracın içine girerek otomobilin arka koltuğunu söktü.
Koltukların kaldırılmasıyla bagaj bölmesine ulaşan itfaiye erleri, 5 yaşındaki P.A.'yı kilitli kaldığı yerden sağ salim çıkardı. Korktuğu gözlenen küçük çocuk, ambulanstaki ilk kontrolünün ardından derin bir nefes alan ailesine teslim edildi.