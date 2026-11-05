İstanbul Sultangazi'de bir pastanenin önüne gelen kişi, çalışanlara tedirgin anlar yaşattı. İçeri girmesini önlemek için kapıyı kilitleyen iki çalışan, ellerinde sopayla bekleyip durumu polise bildirdi. Kişinin kapıya tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önüne gelen kişinin hareketlerinden endişelenen çalışanlar kapıyı kilitledi. İki çalışan, kişinin içeri girmesini engellemek için kapıyı tutmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

“KİMSE DE YARDIM ETMİYOR”

Cep telefonu görüntülerinde bir kadın çalışanın, “Bakın sopayla duruyoruz şu an” dediği duyuldu. Aynı çalışan yaşadıklarını, “Kapıyı zorluyor mahsur kaldık açamıyoruz kapıyı” ve “Kimse de yardım etmiyor” sözleriyle anlattı.

Görüntülerde, anlaşılmayan sözler söyleyen kişinin zaman zaman güldüğü ve pastanenin kapısına tekme attığı görüldü. Diğer kadın çalışanın ise “Saat 19.30. Bu adam sabahın 05.00'inden beri burada” dediği duyuldu.