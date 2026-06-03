Şili'nin 2025–2035 Uç Bölgeler Kalkınma Planı kapsamında, kıta ile Isla Grande de Tierra del Fuego arasındaki feribot bağımlılığını azaltmak ve olumsuz hava koşullarından kaynaklanan ulaşım aksamalarını önlemek amacıyla Macellan Boğazı'nda bir su altı tüneli inşa edilmesi hedefleniyor. 3,7 kilometre uzunluğunda olması öngörülen proje için ilk maliyet tahminleri 1,5 milyar ABD doları olarak açıklanırken, yeni analizlerin bu maliyeti düşürdüğü belirtildi. Belge, tünelin inşası için 2035 yılını hedef olarak gösteriyor.

MALİYET TAHMİNLERİNDE DÜŞÜŞ

Şili’de yayımlanan Diario Financiero gazetesinin 1 Haziran 2026 tarihli haberine göre, Magallanes Bölge Valisi Jorge Flies, uluslararası uzmanlar tarafından yapılan son analizlerin potansiyel maliyeti ilk tahminlerin üçte birine, yani yaklaşık 500 milyon dolara indirdiğini ifade etti. Bu maliyet düşüşünün, projenin imtiyaz modeliyle özel sektör tarafından finanse edilebilme olasılığını artırdığı kaydedildi. Ancak proje için henüz onaylanmış bir bütçe veya açılmış bir ihale bulunmuyor.

Projenin teknik uygulanabilirliği kapsamında, Ağustos 2025'te Norveçli uzmanların Macellan Boğazı'nın en dar geçiş noktası olan Punta Delgada ve Bahia Azul sektöründe incelemelerde bulunduğu rapor edildi. Benzer iklim ve coğrafi koşullara sahip Norveç'teki su altı kara yolu tüneli uygulamaları, projenin fizibilite çalışmalarında referans olarak değerlendiriliyor.

ARJANTİN TRAFİĞİNİ DE ETKİLEYECEK

Öngörülen tünel güzergahı tamamen Şili topraklarında yer almasına rağmen, Ushuaia ve Rio Grande gibi Arjantin Tierra del Fuego'suna kara yoluyla giden araç trafiğini de doğrudan etkiliyor. Mevcut durumda bölgedeki ulaşım, hava muhalefeti, şiddetli rüzgar ve fırtınalar nedeniyle sık sık sefer iptallerinin yaşandığı, özel bir şirkete ait feribot sistemiyle sağlanıyor. Tünel projesinin, yük taşımacılığında öngörülebilirliği artırması ve adanın lojistik tedarik zincirini güvenceye alması amaçlanıyor.

HENÜZ RESMİ İHALE VEYA ANLAŞMA YOK

Arjantin'de yayımlanan Critica Sur gazetesinin 22 Mayıs 2026 tarihli teyit analizine göre, projenin hayata geçirilmesi için şu an itibarıyla yürürlüğe girmiş bir inşaat takvimi, onaylanmış finansman kaynağı veya Şili ile Arjantin arasında imzalanmış resmi bir binational (ikili) anlaşma bulunmuyor.