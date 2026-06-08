Proje kapsamında otobüslerin mevcut trafikle aynı şeridi kullanması düşünülmüyor. Bunun yerine, yalnızca bu araçlara ayrılmış özel yolların inşa edilmesi ve yüksek hızlara uygun yeni altyapıların oluşturulması öngörülüyor. Yetkililere göre ABD'deki mevcut otoyolların büyük bölümü bu seviyedeki hızlar için tasarlanmadığından, sistemin hayata geçirilmesi kapsamlı mühendislik çalışmaları gerektirecek.

ÜÇ SAATE KADAR İNEBİLİR

İlk değerlendirmelere göre yüksek hızlı otobüsler, normal şartlarda 6 ila 8 saat sürebilen San Francisco-Los Angeles yolculuğunu yaklaşık üç saate kadar indirebilir. Bu hedefe ulaşabilmek için araçlarda gelişmiş fren sistemleri, özel lastikler, aerodinamik tasarımlar ve bazı seviyelerde otomasyon teknolojileri kullanılması planlanıyor.

Projeyi destekleyenler, sistemin yüksek hızlı tren hatlarına göre daha düşük maliyetle kurulabileceğini ve güzergah konusunda daha fazla esneklik sağlayabileceğini savunuyor. Buna karşılık bazı ulaşım uzmanları ise bu ölçekte yeni altyapı inşa edilecekse doğrudan demiryolu yatırımı yapılmasının daha mantıklı olabileceğini belirtiyor.

ŞİMDİLİK SADECE BİR KONSEPT

Kaliforniya Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, yüksek hızlı otobüs sisteminin mevcut yüksek hızlı tren projelerinin yerine geçmesinin değil, onları tamamlamasının hedeflendiğini ifade ediyor. Sistemle ilgili çalışmaların henüz erken aşamada olduğu ve uygulanabilirliğin maliyet, güvenlik ve altyapı gereksinimlerine bağlı olarak değerlendirileceği belirtiliyor.